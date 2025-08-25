Groază la Arad. Un bărbat beat și-a înjunghiat fiul vitreg de 14 ani în zona gâtului

Un bărbat din Arad a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce, aflat sub influența alcoolului, și-a atacat cu un cuțit fiul vitreg de 14 ani, provocându-i o rană în zona gâtului. Agresiunea a avut loc în locuința unde trăia în concubinaj cu mama copilului.

Un bărbat în vârstă de 50 de ani, din Arad, a fost arestat preventiv, după ce a tăiat în zona gâtului un copil de 14 ani, fiul iubitei sale, cu care trăia în concubinaj de 5 ani.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, bărbatul în vârstă de 50 de ani este cercetat pentru tentativă la omor în modalitatea violență în familie.

În timp ce se afla în locuința din municipiul Arad, unde trăiește în concubinaj de aproxmativ 5 ani, cu numita GM și cu fiul minor al acesteia, GPOM, în vârstă de 14 ani, pe fondul consumului de alcool și a unor discuții cu băiatul, agresorul a luat un cuțit din bucătărie și i-a provocat minorului o leziune în zona gâtului.

Articolul continuă după reclamă

Agresiune a avut loc vineri noaptea, iar sâmbătă s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la achiziţia unei locuinţe din cauza majorării TVA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰