Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Groază la Arad. Un bărbat beat și-a înjunghiat fiul vitreg de 14 ani în zona gâtului

Un bărbat din Arad a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce, aflat sub influența alcoolului, și-a atacat cu un cuțit fiul vitreg de 14 ani, provocându-i o rană în zona gâtului. Agresiunea a avut loc în locuința unde trăia în concubinaj cu mama copilului.

de Redactia Observator

la 25.08.2025 , 15:49
- Shutterstock

Un bărbat în vârstă de 50 de ani, din Arad, a fost arestat preventiv, după ce a tăiat în zona gâtului un copil de 14 ani, fiul iubitei sale, cu care trăia în concubinaj de 5 ani.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, bărbatul în vârstă de 50 de ani este cercetat pentru tentativă la omor în modalitatea violență în familie.

În timp ce se afla în locuința din municipiul Arad, unde trăiește în concubinaj de aproxmativ 5 ani, cu numita GM și cu fiul minor al acesteia, GPOM, în vârstă de 14 ani, pe fondul consumului de alcool și a unor discuții cu băiatul, agresorul a luat un cuțit din bucătărie și i-a provocat minorului o leziune în zona gâtului.

Articolul continuă după reclamă

Agresiune a avut loc vineri noaptea, iar sâmbătă s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

arad cutit copil iubita
Înapoi la Homepage
La ce a renunţat Ion Ţiriac, pentru a se menţine în formă şi la 86 de ani. Decizia luată de miliardarul român
La ce a renunţat Ion Ţiriac, pentru a se menţine în formă şi la 86 de ani. Decizia luată de miliardarul român
Ella Vișan a răbufnit după imaginile de la Insula Iubirii 2025. Ce mesaj categoric are pentru internauții care o critică
Ella Vișan a răbufnit după imaginile de la Insula Iubirii 2025. Ce mesaj categoric are pentru internauții care o critică
Universitatea Craiova dă lovitura la returul cu Bașakșehir! Suporterii iau cu asalt stadionul și clubul face un profit record
Universitatea Craiova dă lovitura la returul cu Bașakșehir! Suporterii iau cu asalt stadionul și clubul face un profit record
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi renunţat la achiziţia unei locuinţe din cauza majorării TVA?
Observator » Evenimente » Groază la Arad. Un bărbat beat și-a înjunghiat fiul vitreg de 14 ani în zona gâtului