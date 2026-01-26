Nouă tehnologie anti-gropi, testată la Cluj. Direcţia de Drumuri încearcă o nouă soluţie pentru "plombarea" şoselelor în condiţii de iarnă, până la -12 grade Celsius. Dacă funcţionează, metoda ar putea fi folosită în toată ţara.

Tehnologia testată în premieră în România pe drumurile din judeţul Cluj scurtează mult durata reparaţiilor. Asfaltul este turnat aproape din mers.

Prin noua metodă, bitumul şi materialele din compoziţia asfaltului sunt pulverizate în groapă şi nu turnate cum se face în mod clasic. Acestea sunt aşezate în mai multe straturi succesive, iar materialul este încălzit până la 80 de grade pentru a putea fi manevrat chiar şi atunci când sunt temperaturi negative.

Condus de un singur om, un asemenea utilaj poate astupa o groapă în mai puțin de un minut chiar şi pe vreme rea.



"Din mers setăm tot, tot, tot pe ea. Daca este apă în groapă, o dă afară, curăţă, usucă şi putem să lucrăm liniştiţi. Bucuria şoferilor ca nu mai sunt gropi", explică Marin Ardelean, operator al unui astfel de utilaj.

Metoda clasică de reparație, cu lopata, creează probleme mai ales iarna. Turnat cu noua tehnlogie, asfaltul poate rezista până la primăvară, când drumarii trec la intervenţii ample.

"La -12 °C s-a comportat foarte bine, a rămas şi după. Clar că pe timp de iarnă va fi o soluţie tinând cont de faptul că preţul este foarte jos, costurile sunt destul de mici", a explicat Eugen Cecan, director DRDP Cluj.

Şoferii au ajuns la limita răbdării. Gropile apărute pe şosele după topirea zăpezii le distrug mașinile.

"Plombările" făcute cu asfalt clasic de iarnă costă 680 de lei pe tonă, iar noua metodă le poate ieftini cu 60–70%. Compania de Drumuri ia în calcul să extindă tehnologia la nivel național, dacă reparațiile se dovedesc durabile.

