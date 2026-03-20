Video Grupare de narcotrafic, destructurată în Republica Moldova. Liderul, din Galați

O reţea de trafic de droguri din Republica Moldova a fost deconspirată de autorităţile de peste Prut.
Un bărbat de 38 de ani, din Galaţi este considerat liderul grupării din ţara vecină şi a fost capturat de poliţişti. Ofițerii i-au săltat şi pe complicii lui, doi cetăţeni moldoveni.

de Adrian Obreja

la 20.03.2026 , 14:45

Capul rețelei de narcotraficanți a fost ridicat din trafic imediat după ce a intrat în Republica Moldova.

Bărbatul de 38 de ani din Galație a fost filat de către ofițerii antidrog din Republica Moldova mai mult timp. Mereu trecea granița spre Moldova pe la Galați cu drogurile în mașină, după care se întâlnea cu cei doi complici în Chișinău.

Mai întâi au fost ridicați cei doi complici, iar la locuințele lor polițiștii au făcut și percheziții. Au confiscat de acolo mai multe cantități de droguri, bani, laptopuri, telefoane și cântare de mare precizie, după care l-au așteptat să vină în Republica Moldova pe liderul grupării.

Imediat după ce a trecut granița pe la Galați, a fost organizat flagrantul de către ofițerii de la antidrog, iar în mașina acestui au fost găsite 55 de grame de cocaină.

Toți cei trei au fost arestați preventiv și riscă acum între 7 și 15 ani de închisoare pentru trafic de droguri.

