Grupuri de drone în apropierea României. Sistemele de apărare antiaeriană, trecute în poziţii de tragere

Două mesaje RO-Alert au fost transmise, în noaptea de marţi spre miercuri, locuitorilor din nordul judeţului Tulcea, după ce au fost detectate grupuri de drone în apropierea spaţiului aerian roânesc. Ministerul Apărării anunţă că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, dar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziţii de tragere.

"În dimineaţa zilei de miercuri, 15 aprilie, forţele Federaţiei Ruse au atacat, în repetate rânduri, obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Ca urmare a detectării unei grupări de drone care evolua în apropierea spaţiului aerian al României (pe directia Vâlcove), Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 02.37, un mesaj RO-Alert", a transmis, miercuri, Ministerul Apărării.

Starea de alertă aeriană a încetat la ora 5.42

Instituţia precizează că două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române din Serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziţii de tragere.

"La interval de câteva ore, un alt grup de drone a fost detectat în evoluţie către Ismail, fiind transmis un nou mesaj RO-Alert la ora 5.08.Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional", precizează oficialii Ministerului Apărării. Starea de alertă aeriană a încetat la ora 5.42.

