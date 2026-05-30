Când autorităţile par fără soluţii, spaima o trăiesc tot oamenii. Cele două persoane rănite în urma exploziei, mama şi copilul ei, au rămas fără casă. Alte zeci de oameni s-au autoevacuat imediat după prăbuşirea dronei.

"Nu am stat de vorbă cu locatarii evacuaţi. Este, probabil, prea devreme pentru mulţi dintre ei, după noaptea dificilă care a urmat prăbuşirii dronei peste blocul în care locuiau. Oamenii au reuşit să se odihnească abia spre dimineaţă, însă nu în propriile case.

Zona din faţa imobilului a fost parţial redeschisă. Banda de cercetare la faţa locului, care ieri bloca accesul pe trotuarul din faţa blocului lovit, a fost îndepărtată, iar pietonii pot circula din nou prin zonă. În schimb, intrarea în scara afectată rămâne restricţionată, fiind încă delimitată cu bandă a Poliţiei", transmite Sonia Simionov, jurnalist Observator.

Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate

Potrivit anchetatorilor, locatarii nu au revenit peste noapte în apartamente. Ieri, oamenilor li s-a permis doar accesul temporar în locuinţe, pentru a-şi lua lucrurile de strictă necesitate. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate şi şi-au petrecut noaptea fie la rude, fie în alte spaţii alese de ei. Autorităţile le-au pus, la rândul lor, la dispoziţie soluţii de cazare.

Este posibil ca o parte dintre locatarii din scara afectată să se întoarcă astăzi acasă. Expertiza făcută ieri asupra imobilului a arătat că structura de rezistenţă a blocului nu a fost afectată. Prin urmare, clădirea poate fi locuită în continuare, cu excepţia zonelor în care autorităţile menţin restricţii până la finalizarea verificărilor.

Drona s-ar fi desprins dintr-un roi de aparate fără pilot

Drona care s-a prăbuşit peste bloc s-ar fi desprins dintr-un grup de aproximativ 50 de aparate de zbor fără pilot, încărcate cu explozibil. Potrivit informaţiilor comunicate până acum, incidentul s-ar fi produs la aproximativ 32 de kilometri de locul impactului, după ce roiul de drone ar fi fost lovit de apărarea antiaeriană ucraineană. În urma acestui atac, una dintre drone şi-ar fi schimbat brusc traiectoria.

Primele date indică faptul că nu ar fi fost vorba despre o acţiune intenţionată îndreptată asupra blocului, ci despre un ricoşeu provocat în timpul intervenţiei antiaeriene. Drona ar fi fost urmărită de două avioane F-16, însă piloţii nu au deschis focul, după ce au evaluat că o intervenţie în acel moment ar fi fost prea riscantă. Potrivit unor surse, aparatul a fost ţinut în vizor timp de câteva minute, dar fereastra efectivă de angajare ar fi fost extrem de scurtă.

Drona s-a prăbuşit cu încărcătura explozivă asupra scării de bloc. În urma impactului, două persoane au fost rănite uşor. Autorităţile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate traseul aparatului de zbor şi împrejurările în care acesta a ajuns să lovească imobilul.

