Destanţii turistice emblematice riscă să dispară din cauza unei combinaţii fatale - birocraţie şi nepăsare. Este şi cazul Hanului cu frescă din judeţul Braşov. Cândva un simbol al judeţului, din locul încărcat de istorie, tradiţie şi legende a rămas doar peretele de la frontul stradal. Şubrezit, se poate prăbuși oricând spre o zonă intens circulată.

"Din cauza, să spunem, situaţiei juridice neclare. Acolo vorbim de un teren care este pe o zonă de stradă să spunem, o parte din teren este în fondul forestier", spune Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Braşov.

Hanul de la Pietrele lui Solomon a fost construit la sfârșitul secolului 19, pe locul unei foste mori de apă, Moara lui Șerban. A ţinut calea milioanelor de turiști și localnici, care au urcat în Poiana Brașov sau au vizitat paradisul natural de la Pietrele lui Solomon.

"Pentru turişti bănuiesc că a fost o minunăţie. Când veneai la Pietrele lui Solomon era superb aici", povesteşte o turistă.

Articolul continuă după reclamă

Acum, hanul nu mai atrage atenția prin atmosferă sau povești, ci prin cât de periculos a ajuns să fie pentru turiştii care trec prin zonă.

Aceasta este principala cale de acces pentru toţi turiştii şi localnicii care vor să urce din Braşov către Pietrele lui Solmon, către staţiunea Poiana Braşov sau în general pe traseele din masivul Postăvarul şi atât a mai rămas din Hanul cu frească. Peretele este înclinat şi poate să cadă în orice moment exact către calea de acces.

În 2023, fosta administraţie din Braşov a vrut să cumpere Hanul de la Pietrele lui Solomon cu peste un milion de euro de la proprietarii privaţi, cei responsabili pentru degradarea construcţiei.

"Câştigăm acest element de patrimoniu care de fapt este locaţia fostului han pe care va trebui să-l reconstruim", arăta Allen Coliban, fostul primar al Braşovului.

Doi ani mai târziu. "Consiliul local a respins acel proiect. Municipalitatea nu are cum să plătească banii pentru ceva ce nu există, pentru ceva ce a fost acum zeci de ani acolo", a declarat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Braşov.

"Dacă s-ar putea reface, că restaura nu se mai poate în niciun caz. Să se refacă poate tot aşa cum a fost pentru că era un reper acolo, era un loc desoebit", spune Eugen Moga, autor monografie.

Proprietarul nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.

Hanul cu frească e doar un exemplu din zeci de destinaţii turistice cu valoare istorică lăsate în paragină în întreaga ţară, iar din el rămâne doar o simplă amintire, în inimile turiștilor care au călcat vreodată prin acest colț de Rai.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Îl susţineţi pe premier în ceea ce priveşte reducerea pensiilor magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰