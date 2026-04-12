Primăvara se numără şantierele şi blocajele din trafic. Pe zeci de artere ale Capitalei se înlocuiesc şinele de tramvai vechi de 50 de ani, iar pe unele bulevarde nu se mai circulă deloc. Şi aşa va fi cel puţin un an de zile. Deşi sunt conştienţi că e răul de dinainte să fie bine, şoferii se plâng că sunt nevoiţi să ocolească şi 10 kilometri în fiecare zi din cauza lucrărilor.

Toate liniile de tramvai uitate ale Capitalei au intrat în reparaţii. Cel mai nou şantier a fost deschis chiar în centrul oraşului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pe 10 artere din Bucureşti şantierele sunt pregătite. Şinele de tramvai au fost deja scoase şi urmează să fie înlocuite cu altele noi. Bulevardele 1 Decembrie, Lacul Tei, Basarabia sau Dimitrie Pompeiu sunt doar câteva dintre arterele pe care liniile de tramvai nu mai fuseseră schimbate de jumătate de secol.

Articolul continuă după reclamă

"Bucureştiul e întotdeauna într-o mare schimbare continuă. […] Ocolim, nu avem altă alternativă", a spus un şofer.

Pe 5 artere din Bucureşti nu se circulă

Alte zone sunt blocate complet. Pe 5 artere din oraş nu se circulă, spre disperarea şoferilor, care se plâng că drumul spre locul de muncă e mai lung şi mai scump.

Şofer: Trafic foarte greu şi ne-a terminat de tot.

Reporter: Cât ocoliţi din cauza lor?

Şofer: Kilometri. Cam vreo 10-15 kilometri. […] Cam 5 litri de motorină pe săptămână.

"Aia e rău că s-au deschis toate de-o dată şi se circulă foarte prost pe toate străzile pe unde sunt lucrări. […] De exemplu, pe Pache Protopopescu am vrut să fac dreapta pentru că ştiam că aici se lucrează şi bineînţeles că a trebuit să ocolesc. […] Singura parte de care am fost eu deranjat este că nu s-a venit cu un plan iniţial care să spună foarte clar, care va fi calea ocolitoare şi cum să ajungem acasă. În momentul de faţă e o chestie de la o zi la alta, ba intrăm de aici de la Mihai Bravu, ba din partea cealaltă dinspre Foişorul de Foc", a spus Marius.

"Până la discuţii în trafic e doar un singur pas. Recomandăm răbdare ca să nu ajungem în asemenea situaţii, ne luăm o marjă de timp, ne calculăm călătoria, folosim aplicaţiile de deplasare pe care le cunoaştem foarte bine. Putem scurta pe străduţe. Este important momentul în care cădem în aceste capcane ale nervilor. [...] Nu facem altceva decât să punem într-un risc foarte mare atât pe noi, cât şi ceilalţi participanţi la trafic", a spus pilotul de drifturi Sorin Ene.

Şantierele trebuie să fie gata până în 2029

Şantierele sunt plătite cu bani europeni şi trebuie să fie gata până în 2029.

"Din păcate a trebuit să le începem pe toate dintr-o dată şi mai avem de început încă două loturi pentru că pierdem bani. […] Ştiu că este un disconfort în Bucureşti. Oraşele au nevoie şi de şantiere, dar acum toate s-au adunat aici pt că s-a muncit ft încet până acum", a declarat primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

Municipalitatea are în plan să majoreze preţul unui bilet STB de la 3 lei la 5 lei călătoria.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Este acesta cel mai scump Paște din ultimii ani? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰