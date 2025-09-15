Antena Meniu Search
Weekend spectaculos la Jegălia, în județul Călăraşi. Herghelia a devenit centrul distracției pentru sute de oameni veniți la Galop Fest. Caii au făcut acrobații impresionante şi au stat la dispoziția copiilor pentru poze sau plimbări. Atmosfera a fost completată de spectacole pentru toate vârstele, voie bună și preparate tradiționale turcești.

Demonstraţiile ecvestre de sărituri peste obstacole au făcut spectacol în weekend la herghelia Jegălia. De departe, cei mai mari susţinători au fost cei mici.

"Cu fiica mea am venit, pentru copii, pentru activităţile de aici, să vedem ce mai e nou. Ne-au încântat mâncarea, jocurile de copii, pictatul. Foarte frumos", spune o spectatoare.

În tribune am găsit şi călăreţe profesioniste.

"Echitaţia mie mi se pare mai mult ca o terapie, care te ajută să îţi laşi toate gândurile negative în spate. În momentul ăla e totul perfect, e totul bine", spune o tânără pasionată de călărie.

Vizitatorii s-au bucurat şi de plimbări cu trăsura, cu ponei sau pe caii de competiţe. La Herghelie au fost organizate şi ateliere pentru toate vârstele, competiţii de TIR şi teatru de păpuşi.

