Hotelurile din România se adaptează curentului din întrega lume şi iau măsuri pentru a reduce risipa alimentară. Astfel, porţiile sunt calculcate cât mai exact, se folosesc farfurii mai mici şi se cântăresc resturile cu ajutorul noilor tehnologii. În acelaşi timp este şi o metodă eficientă de a face economie.

27 de kilograme pe toată ziua respectivă, echivalentul a 67 de porţii de mâncare. E cantitatea de mâncare care a rămas după mesele servite într-o singură zi, la un hotel de patru stele din Capitală. Resturile sunt "cântărite" cu ajutorul inteligenţei artificiale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Treptat, hotelurile încep să ia măsuri pentru a reduce risipa alimentară.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Avem o lege antirisipă, numai că n-avem şi normele de aplicare. De anul viitor, hotelurile vor trebui să raporteze anual cantităţile aruncate, printr-o platformă națională, care acum nu e funcţională.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mai multe lanţuri hoteliere internaţionale au anunţat că iau măsuri. Limitează varietatea de prăjituri, produse de patiserie și brioșe, încurajează oaspeții să si ia singuri mâncare sau dau porţii prestabilite.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Românii aruncă anual la gunoi 2,5 milioane de tone de alimente.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați cumpărat aur pentru investiții? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰