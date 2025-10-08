Antena Meniu Search
Hotelurile din România se adaptează curentului din întrega lume şi iau măsuri pentru a reduce risipa alimentară. Astfel, porţiile sunt calculcate cât mai exact, se folosesc farfurii mai mici şi se cântăresc resturile cu ajutorul noilor tehnologii. În acelaşi timp este şi o metodă eficientă de a face economie.

la 08.10.2025 , 20:42

27 de kilograme pe toată ziua respectivă, echivalentul a 67 de porţii de mâncare. E cantitatea de mâncare care a rămas după mesele servite într-o singură zi, la un hotel de patru stele din Capitală. Resturile sunt "cântărite" cu ajutorul inteligenţei artificiale.

Treptat, hotelurile încep să ia măsuri pentru a reduce risipa alimentară.

Avem o lege antirisipă, numai că n-avem şi normele de aplicare. De anul viitor, hotelurile vor trebui să raporteze anual cantităţile aruncate, printr-o platformă națională, care acum nu e funcţională.

Mai multe lanţuri hoteliere internaţionale au anunţat că iau măsuri. Limitează varietatea de prăjituri, produse de patiserie și brioșe, încurajează oaspeții să si ia singuri mâncare sau dau porţii prestabilite.

Românii aruncă anual la gunoi 2,5 milioane de tone de alimente.

