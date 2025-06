Ianis, eroul de 17 ani care a salvat o tânără din mare, la Costineşti. Răsplata primită de la patron

Este momentul în care tânăra de 21 de ani revine la viaţă. Un gest necugetat ar fi putut să fie însă ultimul. S-a aventurat în apă împreună cu iubitul său, deşi steagul roşu era arborat. Câteva secunde au fost de ajuns. Valurile uriaşe i-au împins pe cei doi către largul mării.

Marea era extrem de agitată, iar salvamarii arboraseră steagul roşu. Cu toate acestea, femeia a intrat în apă. Curenţii au dus-o mai departe de geamandură. Turiştii care erau pe plajă au văzut că femeia se îneacă şi au strigat după ajutor.

"Era cu prietenul, cu iubitul. Au fost împreună în apă. Probabil a avut un şoc. S-a speriat. El a ieşit, ea a rămas", a declarat Daniel Dincă, salvamar.

Pradă curenţilor puternici, singură între valuri, tânăra era o victimă sigură. Mai ales că salvamarii îşi terminaseră programul şi plecaseră de pe plajă.

"Toată ziua a fost steagul roşu. Nu i-am lăsat să intre în apă. După ce am plecat, s-au aruncat în apă", a precizat Nicu Serafim, șeful salvamarilor din Costineşti.

"Mă bucur că e în viaţă", declară Ianis, eroul zilei

Îngerul ei păzitor a fost însă Ianis. Adolescentul de 17 ani venise la mare pentru un interviu de angajare pe timpul verii. A fost omul potrivit la momentul potrivit, în locul potrivit.

"Am intrat pe plajă şi aud strigăte de ajutor de la băieţii care erau pe plajă. Nu văd pe nimeni că se bagă. Toată lumea ţipa. Mă urc pe șezlonguri şi o văd pe fată după geamandură. Plutea. Nu mai dădea niciun semn de viaţă. Erau valurile foarte mari. Am sărit eu şi, cu ajutorul altui turist, am reuşit să o scoatem afară. Până nu am scos-o pe mal nu mai respira", a povestit Ianis, salvatorul tinerei.

"O secundă poate fi fatală. A fost scoasă inconştientă. I-am făcut resuscitare", a adăugat șeful salvamarilor.

După gestul său eroic, Ianis a obţinut jobul. Ba mai mult, a câştigat şi admiraţia angajatorului său, care i-a promis o primă de 2.000 de lei. El va lucra tot pe plajă şi se va ocupa de şezlonguri.

"Mă simt împlinit. Mă bucur că e în viaţă", a mai spus Ianis.

Plajele proaspăt nisipate sunt o provocare şi pentru salvamari. Ei trebuie acum să stabilească noi zone de risc.

În fiecare an, zeci de persoane îşi pierd viaţa în valurile mării pentru că nu ţin cont de indicaţiile salvamarilor.

