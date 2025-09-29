Toamna și-a dat întâlnire cu iarna în mai multe zone montane ale țării. În ultimele ore, primii fulgi de zăpadă au căzut în Harghita, pe Transalpina, la Pasul Prislop din Maramureş și în zona Gura Haitii din județul Suceava, spre surprinderea turiștilor și a localnicilor.

Toamna pare că a trecut prea repede în Harghita. În noaptea de duminică spre luni, locuitorii județului s-au trezit cu peisaje de iarnă: a nins pentru prima dată în acest sezon, iar imaginile surprinse au bucurat marii amatori ai sporturilor de zăpadă. Fulgi mari au început să cadă în staţiunile Mădăraş, Borsec şi Ciumani din Harghita, acoperind șoselele, pădurile și curțile oamenilor cu un strat subțire de zăpadă. Pentru mulți localnici, spectacolul naturii a fost o surpriză plăcută.

Imaginile video surprinse arată cum vântul viscolește zăpada la altitudini de peste 1.800 - 2.000 de metri, transformând peisajele într-un tablou autentic de iarnă, deși ne aflăm abia la final de septembrie.

Pe Transalpina, la cota 2000, stratul de nea s-a așternut pe carosabil, iar șoferii care au tranzitat zona au avut parte de un drum parcă desprins din poveşti.

Şi în Borşa s-a aşternut stratul de zăpadă.

ANM a emis informare de vreme rece și ninsori la munte

Meteorologii anunță că, în următoarele zile, temperaturile vor rămâne scăzute în zonele montane, iar precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare ar putea apărea și în alte regiuni de la altitudini mari. Vedeţi imagini cu prima zăpadă din Harghita aici.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme rece, ploi și ninsori la altitudini mari, valabilă în perioada 29 septembrie, ora 10:00 – 2 octombrie, ora 10:00.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, iar minimele între 1 și 10 grade, cu valori mai scăzute în depresiuni.

Vor fi ploi temporare în cea mai mare parte a țării, cu acumulări de 20–25 l/mp în estul Transilvaniei și nordul Moldovei.

La munte, la altitudini de peste 1700 de metri, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă poate ajunge la 5–10 cm.

Specialiștii atrag atenția șoferilor care tranzitează zonele montane să fie prudenți, întrucât vremea instabilă poate afecta circulația rutieră.

Cea mai scăzută temperatură din țară, înregistrată la Miercurea-Ciuc: -1,6°C

Stația meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, vineri dimineața, o valoare de minus 1,6 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură înregistrată la nivel național.

Meteorologul de serviciu de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud Sibiu, Cristina Blaga, a precizat că scăderea temperaturilor a fost cauzată de un front de aer rece care a traversat zona în cursul zilei de miercuri.

Valoarea de minus 1,6 grade Celsius a fost măsurată la ora 6:00, fiind înregistrată și brumă. În celelalte localități din județ, temperaturile minime au fost ușor pozitive: +0,8 grade Celsius la Joseni, +1,8 grade la Toplița, +4,2 grade Celsius la Odorheiu Secuiesc și +4,6 grade la stația montană de la Bucin.

Cristina Blaga a mai menționat că aceste temperaturi sunt normale pentru luna septembrie, la fel ca și diferențele mari dintre valorile diurne și cele nocturne. Scăderea temperaturilor, mai ales dimineața și seara, i-a determinat pe unii dintre locuitorii din Harghita să pornească centralele de apartament sau să facă focul în sobe.

