Un scandal uriaş este pe punctul să izbucnească în Poliţia Română. Cel mai mare sindicat acuză conducerea IGPR că plănuieşte pe ascuns închiderea sediilor de poliţie la ora 16 şi desfiinţarea a sute de posturi de dispeceri. IGPR spune că acuzaţiile sunt nefondate.

Scandalul dintre Europol şi conducerea Poliţiei Române a pornit după ce sindicaliştii au aflat că şefii IGPR au un plan de reorganizare pe care intenţionează să-l prezinte premierului, în pachetul 3 de reformă bugetară.

"Ei vor să diminueze numărul de posturi, să le reducă în aşa fel încât după ora 16 să existe un singur dispecerat la municipiul reşedinţă de judeţ, care va prelua toate apelurile din tot judeţul", a declarat Cosmin Andreica, preşedinte Sindicatului Europol.

Europol spune că acum poliţiile municipale au zece funcții la dispecerat, iar polițiștii lucrează câte doi. Chiar şi aşa de multe ori volumul de muncă îi depăşeşte.

"Problema care se pune o putem asocia cu ceea ce s-a întâmplat la Caracal. Din cauza lipsei de personal şi a faptului că nu am avut dispecerat în Caracal, apelul a fost preluat de dispecerul din Slatina. Alexandra, în referinţele ei, menţionează zona Bold, cartierul Bold. Agentul de la dispecerat de la Slatina nu a ştiut că în Caracal există un astfel de cartier şi practic s-au pierdut minute, ore care au făcut diferenţa între viaţă şi moarte. Acelaşi lucru îl vom avea şi aici. Vom avea informaţii preţioase care se vor pierde", a spus Cosmin Andreica.

Sindicaliştii mai atrag atenţia că dacă planul de reorganizare va fi pus în practică zeci de sedii de poliţie din ţară s-ar închide după ora 16.

"La ora 16, cetăţenii nu vor mai fi primiţi, că nu va mai avea cine sa-i primească. Înainte, dispecerul realiza şi această activitate", a mai spus preşedintele Sindicatului Europol.

Pe de altă parte, conducerea IGPR a transmis Observator că informația că anumite sedii de poliţie s-ar închide la ora 16, asa cum susține Europol, este nereală. Scopul analizei interne ar fi organizarea unui dispecerat unic, modern, ca în străinătate, iar anumiți dispeceri sa fie trimiși în strada, unde este nevoie de agenți.

"Scopul ar fi ca sesizarea venită să ajungă într-un timp cât mai scurt la patrulele din teren pentru ca ei să poată interveni mult mai repede", a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt IGPR.

IGPR nu a prezentat public planurile de reorganizare cerute de guvernul Bolojan tuturor instituţiilor publice. Pe de altă parte, deficitul de agenţi şi ofiţeri în Poliţia Română este estimat la 15.000 de oameni.

