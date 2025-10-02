Antena Meniu Search
Imagini cu atacul din Buzău asupra unei farmaciste au fost surpinse de o cameră de supraveghere. Concubinul a fost filmat în timp ce îşi aruncă mănuşile imediat după ce a înjunghiat-o. Agresorul a spus la audieri că avea o relaţie cu femeia şi când ea l-a părăsit s-a răzbunat.

02.10.2025

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care femeia îşi parchează maşina, iar în doar câteva clipe apare şi bărbatul pe motocicletă. Lasă vehiculul pe o altă stradă, după care intră în parcare, pe jos. Individul de 44 ani, artist tatuator în Buzău, îi cere femeii să iasă din farmacie sub pretextul că vrea să vorbească între patru ochi cu ea. Cei doi urcă în maşina victimei, iar aici, feriţi de ochii trecătorilor, începe scandalul, după ce femeia de 41 de ani îi spune că vrea să se despartă. Orbit de gelozie, o atacă cu un cuţit.

Imediat după, fără să dea ceva de bănuit, iese din parcare, traversează strada şi intră în magazinul de peste drum. Nu stă mult şi pare că vrea să se întoarcă la victimă, însă se răzgândeşte. Aruncă mănuşile şi pleacă mai departe.

"Am auzit aşa un zbieret şi după care am auzit ajutor, ajutor. Când am venit la poartă, l-am văzut pe el aici la magazin şi după a zis merg la poliţie", spune o localnică.

Rănită grav, femeia a reuşit să iasă din maşină şi să ceară ajutorul colegelor din farmacie. Ele sunt cele care au sunat la 112. Victima a ajuns direct pe masa de operaţie.

"Femeia a suferit o plagă prin înjunghiere bază hemitorace drept penetrantă şi o plagă la nivelul antebranţului stâng", a declarat Adriana Bunilă, purtător de cuvânt la Spitalul Județean Buzău.

Când şi-a dat seama ce a făcut, bărbatul s-a dus la poliţie să se predea. La audieri, a dezvăluit ce s-a întâmplat între ei. Victima, căsătorită de peste două decenii şi cu doi copii, ar fi avut o relaţie secretă de mai mulţi ani cu agresorul.

Reporter: De cât timp aveaţi o relaţie?

Agresor: De trei ani jumate, patru.

"Sigur din gelozie, nu se pune problema altfel. Probabil concubin ceva, pentru că soţul din cate am aflat lucrează în cadrul armatei, au doi copii, familie frumoasă. Am rămas şocaţi, vă spun", spune o localnică.

Procurorii au deschis un dosar pentru tentativă de omor. Bărbatul riscă până la 10 ani în închisoare. A mai fost condamnat şi în 2005. A stat atunci, în spatele gratiilor, un an pentru înşelăciune.

Fenomenul violenţei asupra femeilor e de neoprit. Au fost peste 30 de mii de cazuri de la începutul anului, iar poliţiştii au dat aproape 10 mii de ordine de protecție. 42 de femei au fost ucise în România în primele opt luni. Cel mai recent este cazul unei tinere de 20 de ani, din Neamț, înjunghiate mortal, de fostul concubin.

