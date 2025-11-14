Imagini revoltătoare au fost surprinse în oraşul Hârlău din Iaşi. Un scandal izbucnit într-o sală de jocuri de noroc a degenerat într-o reglare de conturi cu săbii.

Cele două găşti şi-au împărţit lovituri şi s-au ameninţat cu armele albe. Culmea, nici unul dintre cei implicaţi în bătaie nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Scandalul a fost aplanat după ce proprietarul sălii de jocuri de noroc a sunat la 112, iar în zonă au ajuns mai multe echipaje de poliţie.

"La data de 8 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hârlău au fost sesizați, de către un reprezentant al unei săli de jocuri din orașul Hârlău, cu privire la faptul că, în incinta unității respective, are loc un conflict între mai multe persoane. Din investigațiile efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că între doi bărbați, de 40, respectiv 45 de ani, s-ar fi iscat un conflict ca urmare a unor discuții în contradictoriu. Ulterior, bărbatul de 45 de ani ar fi părăsit incinta unității, moment în care ar fi solicitat sprijin altor cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 17 și 48 de ani. Aceștia s-ar fi deplasat la sala de jocuri, unde l-ar fi agresat fizic pe bărbatul de 40 de ani, precum și pe un bărbat de 47 de ani, care era cu acesta, conflictul continuând și în afara unității respective", au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

