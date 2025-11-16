După bătaia cu săbii, de săptămâna trecută, din fața unei săli de jocuri din Hârlău, trei dintre bărbații implicați au fost prinşi de poliţişti. Aceștia au fost reținuți, iar mai apoi plasați sub control judiciar.

Polițiștii au deschis încă de atunci un dosar penal pentru loviri și alte violențe, dar și pentru deranjarea ordinii și liniștii publice. Ulterior, pe data de 13 noiembrie, s-au făcut și trei rețineri, deși numărul persoanelor implicate în scandal este mai mare.

Trei bărbați cu vârste între 21 și 42 de ani au fost reținuți, apoi au fost duși în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. S-a decis în cele din urmă să fie plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile și continuă verificările în acest caz pentru a vedea dacă și împotriva celorlalți bărbați vor fi sau nu luate măsuri.

Totul s-a întâmplat pe data de 8 noiembrie, după un conflict izbucnit pe fondul unui scandal mai vechi între doi bărbați de 40 și 45 de ani. Unul dintre ei a plecat din sala de jocuri de noroc și s-a întors însoțit de alte 5 persoane.

Articolul continuă după reclamă

A izbucnit o bătaie în toată regula, mai întâi în sala de jocuri, apoi în exteriorul acesteia și au folosit inclusiv săbii. Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav după acest incident, dar a fost chemată imediat poliția să intervină pentru a stinge scandalul.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Credeți că autoapărarea ar trebui să fie curs obligatoriu pentru fete în școală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰