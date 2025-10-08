Cod Roșu de ploi în județul Constanța. Localitatea Siliștea este izolată, momentan, după inundarea drumurilor. Până acum, au fost evacuate șase persoane, fără a necesita îngrijiri medicale.

Şase persoane din localitatea Siliştea, izolată ca urmare a acumulării masive de apă şi a revărsării unui canal colector din cauza ploii torenţiale, au fost evacuate de pompieri şi s-au adăpostit la vecini şi rude.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţe (ISU) "Dobrogea" al judeţului Constanţa, printre cele şase persoane evacuate din locuinţele inundate sunt şi doi copii.

Articolul continuă după reclamă

Localitatea Siliştea, izolată din cauza inundaţiilor

Din cauza acumulării masive de apă şi a revărsării unui canal colector, localitatea Siliştea este momentan izolată.

"Traficul pe DJ 224 între localităţile Ţepeş Vodă şi Tortoman este blocat. De asemenea, Drumul Comunal 61, care face legătura între loc. Seimeni şi loc. Siliştea este inundat cu apă, astfel că localitatea Siliştea este momentan izolată. Momentan, nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale în zona afectată. Se intervine pentru evacuarea apei cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, având în dotare accesorii specifice, o autospecială transport victime multiple cu barcă pneumatică, o autospecială de descarcerare, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi o şenilată", se arată într-un comunicat transmis de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Administraţia Naţională de Meteorologie a anunţat că între 7 octombrie, ora 21:00 - 8 octombrie, ora 15:00, în judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi în municipiul Bucureşti plouă torenţial şi abundent, cantităţile de apă acumulate ajungând la 80 - 100 l/mp şi izolat 120 - 140 l/mp.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Ați cumpărat aur pentru investiții? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰