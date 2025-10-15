Au apărut imagini de pe camerele de supraveghere din timpul cutremurului care s-a produs miercuri dimineaţă în judeţul Satu Mare. Mai mulți locuitori din Satu Mare și localitățile apropiate au declarat pentru presa locală că au resimțit seismul.

Un cutremur mediu cu magnitudinea 4 s-a produs miercuri dimineaţa, la ora 7:57, în judeţul Satu Mare, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la o adâncime de 5 kilometri și a fost resimțit de oamenii din zonă. Mai multe camere de supraveghere au surprins unda seismică, potrivit imaginilor publicate de PresaSM.ro.

"A fost două secunde, apoi iar două secunde. La etajele superioare ale blocurilor turn s-a simțit foarte intens. Efectiv am simțit cum s-a legănat blocul, candelabrul", a declarat un locuitor din zonă pentru PresaSM.ro.

Articolul continuă după reclamă

"S-a mișcat podeaua cu mine în municipiul Satu Mare, iar în Odoreu un vecin mi-a zis același lucru", a spus un alt locuitor.

Două şcoli au fost evacuate

Imediat după producerea evenimentului seismic, Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Someș" al județului Satu Mare a activat grupa operativă pentru monitorizarea situației și coordonarea intervențiilor din teren, în conformitate cu Concepția Națională de Răspuns Post Seism.

Pentru evaluarea efectelor produse și identificarea unor eventuale situații de urgență, au fost constituite echipaje de recunoaștere și verificare, dislocate astfel:

Două echipaje au acționat pe raza municipiului Satu Mare

Un echipaj a fost alocat zonei Odoreu – Medieșu Aurit – Apa – Livada – Ciuperceni – Botiz

Ca măsură de precauție, pentru protecția elevilor și a personalului didactic, au fost evacuate două unități de învățământ:

Școala Gimnazială Odoreu

Școala Gimnazială Culciu

Cutremurul produs în această dimineaţă este unul atipic

Seismul s-a produs într-o zonă ferită de obicei de astfel de fenomene. Tot neobişnuită este şi adâncimea la care s-a produs. A fost un cutremur de suprafaţă, la doar 5 kilometri, potrivit datelor oficiale.

Seismul s-a resimţit în tot Maramureşul. Din Satu Mare, până în Baia mare şi Zalău, cum spuneam zone total neobişnuite. De obicei, oraşele cu cel mai mare risc sunt cele din centrul, sudul şi estul ţării.

Alte seisme cu magnitutdinea de peste 4 au avut loc în februarie, în judeţul Buzău şi în mai în Vrancea. Iar anul trecut, tot în Buzău s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 5,4.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă e greu să găsiţi locuri pentru analize decontate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰