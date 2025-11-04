Un tramvai a intrat în plin într-un autobuz, azi-dimineaţă, la Bucureşti, iar opt oameni au fost răniţi. Observator a obţinut, în exclusivitate, imagini cu momentul impactului, care arată cine a greşit. Astfel de accidente încep să devină îngrijorătoare, într-un moment în care tot mai mulţi bucureşteni folosesc mijloacele de transport în comun. În ultimele patru luni s-au produs patru ciocniri violente.

Accidentul a avut loc la o oră de vârf, la intersecţia străzilor Braşov şi Drumul Taberei, una dintre cele mai aglomerate zone din Bucureşti. Imediat după ce a plecat din staţie, tramvaiul a lovit autobuzul care traversa intersecţia. Şi camerele de supraveghere din interior au înregistrat impactul. Pasagerii au privit îngroziţi cum vagonul de 47 de tone se îndreaptă spre autobuz. În urma incidentului, geamurile de pe partea dreaptă a autobuzului s-au spart şi au picat fix pe locurile unde erau pasageri, dar şi în partea din faţă au ajuns cioburi.

Locuitorii din zonă spun că au văzut de multe ori angajaţi ai STB care nu respectă regulile de circulaţie

"Au fost implicate 50 de persoane, dintre care au fost asistate medical 8 persoane. Şapte victime au fost transportate ulterior la spital", a declarat Ştefan Eduard, ISU Bucureşti-Ilfov. Camerele de bord ale autobuzului arată că şoferul a trecut de semafor când s-a făcut galben. Accelerează şi ajunge în intersecţie pe culoarea roşie. Poliţiştii analizează acum imaginile filmate de camerele de supraveghere pentru a afla cine este vinovat pentru accident. Şoferul autobuzului dă de înţeles că nu este vinovat.

"Eu sigur am trecut pe verde cu cabina. Acum, din câte ştiu eu, un autovehicul surprins în intersecţie pe culoarea galbenă, ar fi trebuit lăsat să treacă. Au un obicei 'avem prioritate pe linia de tramvai' a plecat. Ştiind şi el la rândul lui că urmează să i se dea verde", a declarat şoferul autobuzului. Locuitorii din zonă spun că au văzut de multe ori angajaţi ai Societăţii de Transport care nu respectă regulile de circulaţie în intersecţia unde a avut loc accidentul. Tramvaiul şi autobuzul implicate în accident valorează aproape trei milioane de euro şi vor fi retrase din circulaţie mult timp până să fie reparate.

Un accident identic a avut loc acum trei luni. 11 pasageri au fost răniţi când un tramvai a lovit violent un autobuz la intersecţia dintre Calea 13 Septembrie şi Strada Progresului. Impactul a fost atât de puternic încât vagonul s-a desprins de roţi. Luna trecută, un autobuz a lovit un tramvai în staţia din Pasajul Victoria. Cinci călători au ajuns la spital. După câteva zile, două tramvaie s-au ciocnit şi în depou. "De la începutul anului am avut patru accidente. Este un semn îngrijorător pentru noi. Vom declanşa şi noi cercetarea disciplinară privind vinovatul, ori conducătorul de tramvai, ori de autobuz", a declarat Constantin Tobescu, reprezentant STB.

De la începutul anului, 19 angajaţi STB au fost sancţionaţi pentru că au provocat accidente sau pentru comportament nepotrivit. Accidentele între mijloace de transport în comun se înmulţesc chiar într-o perioadă în care STB anunţă că numărul pasagerilor a crescut faţă de anul trecut. Bucureştenii au plătit peste 35 de milioane de călătorii și două milioane de abonamente în primele nouă luni.

