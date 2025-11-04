Un tramvai şi un autobuz au fost implicate, marţi, într-un accident produs în Bucureşti, str. Braşov intersecţie cu Drumul Taberei. Circulaţia tramvaielor liniei 41 este blocată în zona staţiei Piaţa Drumul Taberei, pe sensul de mers spre Ghencea. Mai multe persoane au fost rănite.

"În urmă cu scurt timp s-a produs un accident rutier între un tramvai şi un autobuz STB, str. Braşov intersecţie cu Drumul Taberei", anunţă, marţi, ISU Bucureşti-Ilvov.

În urma evaluării SMURD, sunt 8 victime , toate conştiente, dintre care 7 doresc transport la spital.

"Nu sunt persoane încarcerate. Au fost alertate 1 autospecială de stingere, 3 SMURD, 1 autospecială pentru transport victime multiple", a mai transmis sursa citată.

Anunţul STB

"STB informează că astăzi, 04.11.2025, un tramvai al liniei 41 a tamponat un autobuz al liniei 168, care se deplasa pe sensul spre Valea Ialomiței. În urma impactului, mai mulți călători au avut nevoie de îngrijiri medicale, care au fost acordate la fața locului de către echipaje SMURD.

În prezent, tramvaiele liniei 41 sunt blocate. A fost înființată o linie navetă cu indicativul 641, care circulă între Piața Presei și Ghencea. STB tratează cu maximă seriozitate acest incident și a demarat de urgență o anchetă internă.

În paralel, Poliția Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier" a precizat STB.

Comunicatul DGPMB - Brigada Rutieră

"La data de 4 noiembrie 2025, în jurul orei 10.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe o stradă din Sectorul 6.

Polițiștii rutieri ajunși la locul producerii accidentului de circulație, respectiv la intersecția dintre Str. Brașov cu Drumul Taberei, au constatat că este vorba despre un autobuz din cadrul Societății de Transport București care a intrat în coliziune cu un tramvai.

Din primele informații, mai multe persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului, iar până la acest moment 7 persoane au fost transportate la spital pentru investigații medicale suplimentare.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind “zero”.

Traficul rutier este restricționat pe banda 1 de circulație pe Drm. Taberei, sensul către Valea Oltului. Activitățile sunt în dinamică" se arată în comunicat.

