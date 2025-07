Scandalul a izbucnit în curtea barului din localitatea Jugureni, Dâmboviţa. Pe imaginile obţinute de Observator se vede cum mai mulţi indivizi se iau la bătaie. Atacatorul ia cuţitul înfipt în masă şi înceracă să îl lovească pe Daniel, un tânăr de 23 de ani din localitatea Picior de Munte. Îi răneşte pe alţi tineri care se bagă între cei doi.

În acest timp, fiul atacatorului scoate un pistol şi trage. Încăierarea degenerează rapid.

Scandalul a continuat în stradă. Agresorul l-a alergat pe tânărul de 23 de ani, l-a prins şi l-a lovit mortal cu cuțitul în spate şi în zona gâtului. Apoi s-a întors liniștit la masa de unde a pornit tot scadalul ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Tot atacul a durat sub un minut, dar loviturile i-au fost fatale tânărului. "Copiii ăştia au oprit la ei acolo, a băut suc cu ei, a trimis pe unul acasă să ia pistolul. A premeditat fapta", spune tatăl victimei.

Cu doar câteva minute înainte de crimă, atacatorul a pozat cu cuţitul înfipt în masă. Este chiar arma crimei. Mai mult, s-a lăudat în aceeaşi zi pe reţelele sociale că maceta e destinată duşmanilor lui.

"Am văzut doar când au alergat toţi, au făcut trei focuri, bau bau bau. Ba nu, prima dată a spart ceva în masă, după a înjurat, după cred că s-au bătut, după am auzit pau, pau, pau. După au alergat toţi, după au făcut iar pau, a căzut un om şi omul ăla l-a înjunghiat. Eu ce am auzit e că nu a vrut să dea noroc cu el", spune un martor.

"Cel care a decedat nu a mai ajuns la spital, din câte am înţeles l-au dus cu o maşină propie, bănuiesc prietenii şi undeva la jumătatea drumului a constantat decesul", a declarat Iulian Costache, primar Ulieşti.

Surse din anchetă spun că cele două grupari ar fi implicate în traficul de droguri. Agresorii au încercat să seascundă dar au fost prinşi imediat. După audierile-maraton, doar individul înarmat cu maceta a fost încătuşat. Rudele victimei sunt revoltate

"Haideţi să vedeţi cum este tăiat, nu se poate aşa ceva! Unul e în coşciug, trei l-au atacat, unul şi-a luat fapta şi ceilalţi doi sunt în libertate. Nu se poate aşa ceva, să răspundă toţi. Cum e posibil să tragi cu pistolul şi să fii acuzat că ai tulburat", spun rudele victimei.

Procurorii refuză să comenteze cazul. Agresorul ar putea sta 25 de ani după gratii.

