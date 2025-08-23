Mai mulţi muncitori români şi din Nepal s-au luat la bătaie într-o fabriă de mobilă din Baia Mare. Aceştia şi-au împărţit pumni şi picioare pentru o cutie de aracet.

Spiritele s-au aprins când un muncitor români i-a cerut unui nepalez o cutie de aracet. Acesta din urmă a refuzat, iar totul a degenrat într-o încăierare generală.

Agenţii de pază au intervenit în scurt timp, dar s-au văzut nevoiţi să ceară ajutorul poliţiei.

"Echipajele Poliției de la ordine publică au fost sesizate de o firmă de pază despre faptul că la o societate comercială din Baia Mare a izbucnit un conflict spontan între mai mulți angajați. La fața locului polițiștii au identificat persoanele implicate și au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de tulburarea liniștii și ordinii publice", potrivit poliției, scrie VasileDale.ro

Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului.

