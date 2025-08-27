Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața, iar alte cinci persoane au fost rănite într-un accident grav produs dimineața pe DN 24C, în apropierea localității Manoleasa, județul Botoșani.

Accident mortal în Botoșani: un tânăr de 20 de ani a murit, 5 persoane rănite

Două autoturisme s-au ciocnit violent, iar în urma impactului șase persoane au fost implicate.

Trei persoane au rămas încarcerate în mașini. Pompierii de la Stația Săveni au intervenit cu o autospecială de stingere și descarcerare pentru a le elibera, însă pentru un tânăr de 20 de ani nu s-a mai putut face nimic. Medicii au declarat decesul la fața locului.

Celelalte cinci victime, cu vârste între 18 și 52 de ani, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

La intervenție au participat echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă, două echipaje de prim ajutor SMURD și trei ambulanțe SAJ Botoșani.

ISU Botoșani reamintește șoferilor să respecte regulile de circulație și să adapteze viteza la condițiile de drum.

