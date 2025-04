În Vinerea Mare se trece pe sub masă. Semnificație și tradiții. Ce este Sfântul Epitaf

Vinerea Mare este una dintre cele mai importante și încărcate de simbolism zile din calendarul ortodox. În această zi, credincioșii obișnuiesc să meargă la biserică pentru a participa la Denia Prohodului și pentru a trece pe sub masă, un gest profund simbolic legat de patimile și moartea Mântuitorului. Iată ce semnifică acest ritual, ce este Sfântul Epitaf și care sunt celelalte tradiții respectate în Vinerea Mare din Săptămâna Patimilor.

La Catedrala Patriarhală, credincioșii pot trece pe sub Sf. Epitaf până la începerea Deniei Prohodului Domnului - basilica.ro

Astăzi este Vinerea Mare din Săptămâna Mare, ziua morţii şi îngropării Domnului. Vinerea Paştilor, Vinerea Seacă sau Vinerea Patimilor este o zi de mare doliu pentru întreaga creştinătate, pentru că în această zi a fost răstignit şi a murit pe cruce Domnul Iisus Hristos, spre mântuirea întregii omeniri. Biserica ne aduce aminte de patimile Mântuitorului care ce a fost scuipat, batjocorit și răstignit între doi tâlhari, dar este pomenit şi tâlharul care şi-a mărturisit pe cruce toate păcatele în faţa lui Iisus. Este ziua slujbei Prohodului.

Ce semnificație are trecerea pe sub masă în Vinerea Mare

În fiecare an, în Vinerea Mare, coborâm în mormânt, împreună cu Hristos, pentru ca mai apoi să înviem împreună cu El. Așa cum Hristos a trecut prin mormânt, pentru a Se pogorî în iad, cu scopul de a-i învia pe toți Drepții care așteptau încă împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu, tot așa, credincioșii trebuie să moară și să treacă prin mormânt, pentru a putea învia împreună cu Hristos și a dobândi viață cea veșnică în Împărăția Sa. Această coborâre și ridicare din groapa morții se face în chip simbolic, prin trecerea pe sub masa aflata în mijlocul bisericii, pe care stă întins trupul mort al lui Iisus Hristos, întipărit pe Sfântul Epitaf.

Trecerea pe sub masă în Vinerea Mare este un ritual cu o încărcătură emoțională și spirituală deosebită. Măsuța amplasată în fața altarului, acoperită cu Sfântul Epitaf, simbolizează mormântul Domnului Iisus Hristos. Credincioșii care trec pe dedesubt o fac în semn de smerenie, credință și participare simbolică la moartea și îngroparea Mântuitorului.

Acest gest exprimă dorința de curățare sufletească și de înviere lăuntrică, fiind considerat un act de pocăință și de apropiere de Dumnezeu. După ce trec pe sub masă, oamenii sărută Sfântul Epitaf și Sfânta Evanghelie, rugându-se în tăcere. Pe sub Sfântul Epitaf se trece până în după-amiaza zilei de sâmbătă. În zorii zilei de Înviere este dus din nou în Sfântul altar și este așezat pe sfânta masă, unde rămâne până în miercurea dinaintea Înălțării Domnului.

Ce este Sfântul Epitaf

Sfântul Epitaf este o pânză brodată sau pictată, care îl reprezintă pe Iisus Hristos așezat în mormânt, înconjurat de Maica Domnului, Sfântul Ioan, îngeri și alți sfinți. Este așezat pe o masă în mijlocul bisericii în Vinerea Mare, iar în timpul Deniei Prohodului, credincioșii îl cinstesc cu evlavie.

Epitafele pot fi adevărate opere de artă bisericească, realizate din materiale prețioase, cu broderii fine și detalii simbolice. Ele sunt folosite doar în această zi specială din an, fiind păstrate cu mare grijă în altarul bisericii. Epitaf este un nume compus din două cuvinte grecești, "epi tafos", care înseamnă "pe mormânt". El reprezintă un fel de pecete așezată pe Sfântul Mormânt al Domnului. Deci, trecerea pe sub el închipuie chiar intrarea în Sfântul Mormânt cel dătător de Viață.

Cine poate trece pe sub masă

Oricine poate trece pe sub masă în Vinerea Mare. Ritualul este deschis tuturor credincioșilor care vin cu suflet curat și cu dorința sinceră de pocăință și rugăciune. Nu există interdicții în acest sens, însă este important ca trecerea să fie făcută cu respect, în liniște și fără grabă. În unele zone din țară, oamenii aduc flori pe care le așază pe masă sau în jurul epitafului, ca semn de recunoștință și iubire față de jertfa Mântuitorului. Unii credincioși trec pe sub masă o singură dată, închipuind unicitatea jertfei Fiului lui Dumnezeu, iar alții trec pe sub masă de trei ori, în amintirea celor trei zile în care trupul lui Hristos a șezut în mormânt.

Fie o singură dată, fie de trei ori, important este că atunci când fac acest gest al smereniei și al credinței, credincioșii să știe că, prin acest lucru, ei închipuie în trupul și viață lor moartea și punerea în mormânt a lui Hristos. Pentru toți creștinii, trecerea pe sub masa din Vinerea Mare este un moment care îi apropie de Dumnezeu, încununând perioada postului și a rugăciunilor. Se spune că cine va face acest lucru, își va îndeplini toate dorințele, chiar și pe cele mai imposibil de realizat.

Alte tradiții bisericești în Vinerea Mare

Vinerea Mare este o zi de post negru pentru cei care pot ține această rânduială, adică fără mâncare și fără apă până seara, în semn de respect față de suferințele Domnului. În biserici se oficiază Denia Prohodului, o slujbă specială cu cântări de înmormântare dedicate lui Iisus Hristos.

După Prohod, în multe locuri din țară are loc o procesiune simbolică în jurul bisericii, cu Sfântul Epitaf purtat pe umeri de preoți sau credincioși. Această procesiune reprezintă înmormântarea simbolică a lui Iisus. La terminarea slujbei, femeile merg la morminte, aprind lumânări și-și jelesc morții. Lumea, în trecut, pleca acasă cu lumânările aprinse pe drum, că să afle și morții de venirea zilelor mari. Ocoleau casa de trei ori și intrând, se închinau, făceau câte o cruce cu lumânarea aprinsă în cei patru pereți sau doar la grindă de la intrare și păstrau lumânarea pentru vremuri de primejdie. În unele gospodării, oamenii nu coc, nu spală și nu fac treburi gospodărești în această zi, păstrând o atitudine de doliu și reculegere. De asemenea, mulți credincioși aleg să se spovedească și să se împărtășească în zilele următoare, pentru a întâmpina Învierea cu sufletul curat. Tot azi, se spune că oamenii vor afla cum va fi recolta din acest an: dacă plouă în Vinerea Neagră va fi un an bogat, dacă nu, se așteaptă la unul secetos.

