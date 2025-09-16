Unul dintre cele mai îndrăgite obiceiuri pe care gospodarii le au toamna este culesul viilor şi fabricarea vinului. Un proces pe cât de iubit, pe atât de periculos. În județul Iași, două persoane au fost la un pas de tragedie după ce au intrat într-o încăpere neventilată unde mustul fermenta.

Două persoane din satul Frenciugi, comuna Drăgușeni, județul Iași, au fost aproape de tragedie după ce au intrat într-o încăpere fără ventilație corespunzătoare, unde se afla mustul pus la fermentat. Cele două persoane au suferit o intoxicație ușoară și au primit îngrijiri medicale la fața locului.

De cele mai multe ori aceste situații duc la decesul celor care intră în respectivele spații în care fermentează mustul până să se transforme în vin. Cantitățile de dioxid de carbon sunt atât de mari în spațiile neaerisite corespunzător încât cei care intră acolo ajung în comă. Până sunt descoperite, de cele mai multe ori nu se mai poate face nimic pentru aceste persoane.

Spațiile în care este ținut mustul trebuie ventilate corspunzător. E indicat ca cei care se duc să facă verificări să anunțe pe cineva înainte că urmează să facă acest lucru.

Cei care vor să îi salveze pe cei care ajung să leșine trebuie să își ia măsuri de precauție. Există un test foarte simplu care poate fi făcut înainte de a intra în aceste spații. Se aprinde o lumânare, se întinde mâna, iar dacă lumânarea se stinge atunci e clar că nu există suficient oxigen în spațiul respectiv și oamenii nu ar trebui să intre.

