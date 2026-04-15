Au fost clipe de panică pentru zeci de familii care locuiesc într-un bloc social din Constanţa! Aproximativ 160 de persoane au fost evacuate, după ce imobilul a fost înghiţit de flăcări. Autorităţiile au activat imediat Planul Roşu de Urgenţă. Un bărbat a ajuns în stare gravă la spital, după ce a suferit arsuri pe mai bine de jumătate din suprafaţa corpului, iar alţi locatari, printre care şi copii, au rămas internaţi în spital după ce s-au intoxicat cu fum.

Alarma s-a dat în jurul orei 19, în cartierul constănţean Henri Coandă. Flăcările au izbucnit de la o garsonieră aflată la parterul blocului şi au cuprins cu repeziciune întreg imobilul, construit din panouri tip sandwich. Zeci de echipaje de pompieri şi ambulanţe au ajuns imediat la faţa locului.

"La ora 19:30 a fost activat Planul Roşu. S-a intervenit, după cum vedeţi, cu 10 autospeciale de stingere, 2 autoscări şi o autoplatformă. În sprijin avem şi 2 autospeciale de la ISU Ialomiţa", spune Răzvan Parconie, PDC ISU Dobrogea.

"Dificultatea a fost generată de numărul mare de ocupanţi. Având în vedere timpul avut la dispoziţie pentru verificarea tuturor acestor unităţi locative, care erau şi închise, vorbim de un nivel ridicat de dificultate", spune Cristian Amarinde, şef ISU Dobrogea.

Panicaţi, unii locatari au fugit doar cu ce au avut pe ei. Ceilalţi, însă, au fost evacuaţi de salvatori. Autorităţile locale au început să caute soluţii pentru relocarea oamenilor.

"În jur de 42 de spaţii locative, în jur de 150 de persoane. Discut la hotel, am înţeles că sunt care au rude în zonă şi vor merge la rude", spune Florin Mitroi, CJ Constanţa.

"Îi vom reloca pe unităţile care sunt libere, chiar acum am rezolvat cu mobilierul, cu saltele, tocmai pentru a asigura tot confortul în unităţile care astăzi sunt libere, în acelaşi cartier", spune Costin Răsăuţeanu, viceprimar Constanţa.

Iar intervenția, deja dificilă, a fost îngreunată și de reacția oamenilor.

"Din cauza emoţiei aparţinătorii doreau să intre în bloc, în încăperi şi să îşi salveze de acolo cunoscuţii. Am izolat zona, i-am îndepărtat pe cei care se puneau automat în pericol", spune Cornel Mototolea, IPJ Constanţa.

Din fericire nimeni nu şi-a pierdut viaţa, însă un bărbat de 64 de ani a ajuns în stare extrem de gravă la spital, cu arsuri pe aproximativ 80% la sută din corp. Alte 10 persoane au rămas internate. După zeci de minute, pompierii au reuşit să stingă flăcările. Planul Roşu a fost dezactivat la ora 21.

