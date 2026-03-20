Video Incendiu devastator într-un bloc din Bacău. O femeie a murit după ce garsoniera i-a fost cuprinsă de flăcări

Un incendiu violent, izbucnit azi-noapte într-un bloc din Bacău, a curmat o viaţă şi a pus în pericol peste o sută de oameni. O femeie a murit, după ce garsoniera ei situată la ultimul etaj a luat foc. Flăcările s-au extins rapid până la acoperiş. Pompierii au evacuat 6 dintre locatari, restul au reuşit să iasă singuri din locuinţe. Anchetatorii trebuie să stabilească acum de la ce a pornit incendiul, mai ales că există bănuiala ar fi fost pus de cineva. 

de Angela Bertea

la 20.03.2026 , 13:52

Unii vecini suspectează că incendiul ar fi fost provocat intenționat. Pompierii au stabilit drept cauză probabilă folosirea focului deschis în spații închise. Și polițiștii au deschis o anchetă și efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauza și împrejurările care au dus la producerea incendiului și la pagubele însemnate.

Locuința afectată se afla la etajul patru, iar la fața locului au intervenit mai multe autospeciale ale ISU Bacău, dar și echipaje de ambulanță.

În urma incendiului au ars mai multe bunuri, precum și aproximativ 100 de metri pătrați din acoperiș. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor la alte locuințe.

Articolul continuă după reclamă

Șase persoane au fost evacuate, aproape 100 s-au autoevacuat, două au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au inhalat fum, iar o femeie și-a pierdut viața.

Angela Bertea Like

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

incendiu bacau deces femeie
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Mâncaţi pâine la fiecare masă?
Observator » Evenimente » Incendiu devastator într-un bloc din Bacău. O femeie a murit după ce garsoniera i-a fost cuprinsă de flăcări
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.