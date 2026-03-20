Un incendiu violent, izbucnit azi-noapte într-un bloc din Bacău, a curmat o viaţă şi a pus în pericol peste o sută de oameni. O femeie a murit, după ce garsoniera ei situată la ultimul etaj a luat foc. Flăcările s-au extins rapid până la acoperiş. Pompierii au evacuat 6 dintre locatari, restul au reuşit să iasă singuri din locuinţe. Anchetatorii trebuie să stabilească acum de la ce a pornit incendiul, mai ales că există bănuiala ar fi fost pus de cineva.

Unii vecini suspectează că incendiul ar fi fost provocat intenționat. Pompierii au stabilit drept cauză probabilă folosirea focului deschis în spații închise. Și polițiștii au deschis o anchetă și efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauza și împrejurările care au dus la producerea incendiului și la pagubele însemnate.

Locuința afectată se afla la etajul patru, iar la fața locului au intervenit mai multe autospeciale ale ISU Bacău, dar și echipaje de ambulanță.

În urma incendiului au ars mai multe bunuri, precum și aproximativ 100 de metri pătrați din acoperiș. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor la alte locuințe.

Șase persoane au fost evacuate, aproape 100 s-au autoevacuat, două au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au inhalat fum, iar o femeie și-a pierdut viața.

Angela Bertea

