Incendiu la Şantierul Naval Constanţa. Explozie pe puntea superioară a unei nave aflate în reparaţii

Un incendiu a izbucnit în incinta Şantierului Naval Constanţa, marţi după-amiază, pe puntea superioară a unei nave aflate în reparaţii. Pompierii au afirmat că o explozie a afectat caldarina navei. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

de Redactia Observator

la 30.09.2025 , 15:29
Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost sesizaţi în legătură cu un incendiu produs în incinta Şantierului Naval Constanţa. La faţa locului s-au deplasat patru autospeciale cu apă şi spumă, un echipaj SMURD şi o autoplatformă.

Pompierii au precizat că sala maşinilor este inundată cu fum, iar o explozie a afectat caldarina navei. Incendiul este localizat.

Echipele de intervenţie au constatat că focul se manifestă pe puntea superioară a unei nave aflate în reparaţii, pe un doc uscat. Din fericire, nu sunt persoane rănite.

