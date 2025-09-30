Un incendiu a izbucnit în incinta Şantierului Naval Constanţa, marţi după-amiază, pe puntea superioară a unei nave aflate în reparaţii. Pompierii au afirmat că o explozie a afectat caldarina navei. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Incendiu la Şantierul Naval Constanţa. Explozie pe puntea superioară a unei nave aflate în reparaţii

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost sesizaţi în legătură cu un incendiu produs în incinta Şantierului Naval Constanţa. La faţa locului s-au deplasat patru autospeciale cu apă şi spumă, un echipaj SMURD şi o autoplatformă.

Pompierii au precizat că sala maşinilor este inundată cu fum, iar o explozie a afectat caldarina navei. Incendiul este localizat.

Echipele de intervenţie au constatat că focul se manifestă pe puntea superioară a unei nave aflate în reparaţii, pe un doc uscat. Din fericire, nu sunt persoane rănite.

