Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca. Zeci de persoane evacuate

Pompierii au intervenit joi dimineaţă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu din Bălăceanca. 50 de persoane au fost evacuate.

de Redactia Observator

la 19.03.2026 , 09:38
"În urmă cu scurt timp am fost anunţaţi de producerea unui incendiu la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu din Bălăceanca. În urma recunoaşterii efectuate de primele echipaje se observă o uşoară degajare de fum în interior, fără flacără", anunţă ISU Bucureşti - Ilfov.

Au fost evacuaţi personalul medical şi pacienţii, aproximativ 50 de persoane. Incendiul s-a manifestat într-o cameră la etajul 1, au ars materiale textile."Incendiul este lichidat. Nu sunt persoane rănite", transmite ISU Bucureşti - Ilfov.

Ce spun autorităţile

Articolul continuă după reclamă

Ştire în curs de actualizare

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi face asigurare pentru pierderea locului de muncă?
Observator » Evenimente » Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca. Zeci de persoane evacuate
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.