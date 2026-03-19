Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca. Zeci de persoane evacuate

Pompierii au intervenit joi dimineaţă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu din Bălăceanca. 50 de persoane au fost evacuate.

"În urmă cu scurt timp am fost anunţaţi de producerea unui incendiu la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu din Bălăceanca. În urma recunoaşterii efectuate de primele echipaje se observă o uşoară degajare de fum în interior, fără flacără", anunţă ISU Bucureşti - Ilfov.

Au fost evacuaţi personalul medical şi pacienţii, aproximativ 50 de persoane. Incendiul s-a manifestat într-o cameră la etajul 1, au ars materiale textile."Incendiul este lichidat. Nu sunt persoane rănite", transmite ISU Bucureşti - Ilfov.

