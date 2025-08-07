Antena Meniu Search
Incendiu de proporţii la Mamaia, într-un club de noapte abandonat de 15 ani. Bellagio, cândva polul distracţiilor de fiţe de pe litoral, a fost închis în 2010 pentru că nu avea autorizaţie de construire şi trebuia demolat. Clădirea a rămas însă în picioare şi a devenit o ruină. Clubul care arde are în jurul lui hoteluri unde sunt cazaţi mii de turişti.

de Redactia Observator

la 07.08.2025 , 20:12

ISU Constanţa intervine, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins o clădire din Mamaia.

Este vorba despre o clădire dezafectată, care era în paragină, unde a fost Clubul Bellagio

Pompierii intervin cu mai multe autospeciale, având în vedere amploarea incendiului care se manifestă generalizat, cu flăcări uriaşe şi degajări de fum.

Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
