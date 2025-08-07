Video Incendiu puternic la fostul club Bellagio din Mamaia, înconjurat de hoteluri. Clădirea e abandonată de 15 ani
Incendiu de proporţii la Mamaia, într-un club de noapte abandonat de 15 ani. Bellagio, cândva polul distracţiilor de fiţe de pe litoral, a fost închis în 2010 pentru că nu avea autorizaţie de construire şi trebuia demolat. Clădirea a rămas însă în picioare şi a devenit o ruină. Clubul care arde are în jurul lui hoteluri unde sunt cazaţi mii de turişti.
ISU Constanţa intervine, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins o clădire din Mamaia.
Este vorba despre o clădire dezafectată, care era în paragină, unde a fost Clubul Bellagio
Pompierii intervin cu mai multe autospeciale, având în vedere amploarea incendiului care se manifestă generalizat, cu flăcări uriaşe şi degajări de fum.
