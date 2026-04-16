Incendiu violent într-un bloc din Craiova. Focul ar fi pornit de la un fier de călcat uitat în priză

Un incendiu de amploare a izbucnit, joi dimineaţa, la un apartament dintr-un bloc situat pe Bulevardul Dacia din municipiul Craiova, fiind evacuate două persoane din imobil de către forţele de intervenţie, iar alţi 12 locatari s-au autoevacuat. Incendiul ar fi pornit de la un fier de călcat lăsat în priză, potrivit surselor Observator. 

de Denisa Vladislav

la 16.04.2026 , 10:29
Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dolj, pentru stingerea focului intervine Secţia de Pompieri Craiova cu două autospeciale de lucru cu apă şi spumă (ASAS) şi o ambulanţă SMURD (EPA).

Dispozitivul este coordonat de un ofiţer şi 12 subofiţeri.

"Având în vedere amploarea evenimentului, s-a dispus suplimentarea forţelor cu încă o autospecială (ASAS) din cadrul Detaşamentului 1 Pompieri Craiova şi o autospecială pentru salvare de la înălţime (ASCM)", a informat ISU Dolj.

Nu sunt victime înregistrate până la acest moment, iar intervenţia este în dinamică. 

incendiu dolj
