Incendiu violent într-un bloc din Craiova. Focul ar fi pornit de la un fier de călcat uitat în priză

Un incendiu de amploare a izbucnit, joi dimineaţa, la un apartament dintr-un bloc situat pe Bulevardul Dacia din municipiul Craiova, fiind evacuate două persoane din imobil de către forţele de intervenţie, iar alţi 12 locatari s-au autoevacuat. Incendiul ar fi pornit de la un fier de călcat lăsat în priză, potrivit surselor Observator.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dolj, pentru stingerea focului intervine Secţia de Pompieri Craiova cu două autospeciale de lucru cu apă şi spumă (ASAS) şi o ambulanţă SMURD (EPA).

Dispozitivul este coordonat de un ofiţer şi 12 subofiţeri.

"Având în vedere amploarea evenimentului, s-a dispus suplimentarea forţelor cu încă o autospecială (ASAS) din cadrul Detaşamentului 1 Pompieri Craiova şi o autospecială pentru salvare de la înălţime (ASCM)", a informat ISU Dolj.

Nu sunt victime înregistrate până la acest moment, iar intervenţia este în dinamică.

