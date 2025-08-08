Antena Meniu Search
Incendiul de fond forestier din Delta Dunării continuă să dea bătăi de cap pompierilor. Au apărut noi focare

Incendiu uriaş în Delta Dunării, la Chilia Veche. Încă de pe 4 august pe fondul forestier se acţionează pentru stingerea focarelor, însă din cauza vântului puternic, focarele au scăpat de sub control. 

de Redactia Observator

la 08.08.2025 , 09:02

Salvatorii au acţionat atât de la sol, cât şi din aer cu trei elicoptere Black Hawk. 

"Mobilizarea acestor elicoptere este esenţială în lupta cu incendiul, ele având capacitatea de a transporta şi lansa volume mari de apă în zonele greu accesibile pentru echipele terestre. Astfel, intervenţia lor rapidă şi precisă completează eforturile pompierilor de la sol, accelerând procesul de stingere şi limitând extinderea focarelor", au declarat reprezentanţii ISU Tulcea.

În ciuda eforturilor depuse de salvatori, focul a înghiţit hectare întregi de teren.

