Incident la Otopeni: o dronă a deviat traficul 40 de minute. Era civilă, de mici dimensiuni

O dronă observată în apropierea aeroportului Henri Coandă din București a provocat, duminică, o întrerupere a traficului aerian pentru 40 de minute, potrivit BoardingPass.

Incidentul a fost raportat de piloții unui Airbus A330 Turkish Airlines care aterizase în siguranță pe pista 08L la ora 14:27, susține BoardingPass.

Ca măsură de precauție, controlul traficului aerian a cerut avionului British Airways BA886 Londra-București să întrerupă procedura de aterizare și să mențină altitudinea de 2.000 picioare.

Aeronava britanică și alte opt avioane, inclusiv unul militar, au fost redirecționate pe pista 08R, folosită de obicei pentru decolări.

Conform informațiilor BoardingPass, drona se afla în afara perimetrului aeroportului, între DN1 și Buftea, și nu pe pistele aeroportului.

După 40 de minute, aterizările au fost reluate normal pe pista principală 08L a celui mai aglomerat aeroport din România.

Reacţia CNAB

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă că duminică, la ora 14:26, echipajul unei aeronave aflate în faza de apropiere pentru aterizare pe pista 08R a Aeroportului Internaţional "Henri Coandă" Bucureşti a raportat controlorilor de trafic aerian prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în spaţiul aerian din apropierea pistei. Aeronava a aterizat în siguranţă. Ca măsură preventivă imediată, au fost suspendate temporar aterizările, iar aeronavele aflate în zonă au fost dirijate către puncte de aşteptare. Ulterior, după evaluarea situaţiei, operaţiunile de aterizare au fost reluate pe cealaltă pistă a aeroportului, fără incidente.

Conform procedurii de colaborare dintre ROMATSA şi Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, ca măsură preventivă imediată, au fost suspendate temporar aterizările, iar aeronavele aflate în zonă au fost dirijate către puncte de aşteptare. Ulterior, după evaluarea situaţiei, operaţiunile de aterizare au fost reluate pe cealaltă pistă a aeroportului, fără incidente.

"Siguranţa pasagerilor, a echipajelor şi a tuturor participanţilor la traficul aerian rămâne prioritatea noastră absolută", subliniază CNAB.

"Reamintim că operarea dronelor în zona şi în apropierea aeroporturilor civile sau militare este strict interzisă. Utilizarea neautorizată a acestora reprezintă un risc major pentru siguranţa zborurilor şi constituie faptă penală, sancţionată conform legii. Incidentul a fost raportat imediat către autorităţile competente, care au declanşat o investigaţie pentru identificarea operatorului dronei şi stabilirea măsurilor legale ce se impun", mai precizează Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti în comunicatul oficial.

