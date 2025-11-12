Un nou episod revoltător la Spitalul Județean din Ploiești. Un bărbat imobilizat, venit cu o fractură de claviculă, a căzut de pe targa pe care era transportat. Conform primelor informaţii, targa era defectă.

Totul s-a întâmplat chiar în Unitatea de Primiri Urgențe, acolo unde pacientul aștepta, de mai bine de cinci ore, să fie preluat de o ambulanță.

Surse medicale spun că targa era defectă, însă toate celelalte erau deja ocupate.

O anchetă internă urmează să stabilească cine se face vinovat pentru acest nou incident.

