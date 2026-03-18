Imagini de o brutalitate extremă, care provoacă revoltă și furie, în apropiere de București. Şocant, de neînțeles, un subofițer MApN este filmat în timp ce calcă, fără milă, cu mașina un pui de câine nevinovat. Cățelușa, mică și prietenoasă, este strivită sub roți, fără nicio șansă de scăpare. Militarul susține că a fost un simplu accident. Scenele, de o violenţă rară, sunt acum principala probă în dosarul de cruzime împotriva animalelor deschis de poliţie. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoţional.

Anchetatorii spun că imaginile arată clar intenţia. Bărbatul mergea spre casă. Pe stradă sunt şase câini. Unii mănâncă, alţii se joacă. Şoferul nu schiţează niciun gest, iar căţeluşa nu apucă să se ferească. O loveşte în plin şi îşi continuă drumul, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Gestul său o îngrozeşte până şi pe femeia din dreapta lui. Aceasta îşi acoperă neputincioasă ochii cu palmele, şocată de imaginea atât de violentă. Urmează încă o scenă cumplită. Căţeluşa moare, în timp ce animalele de lângă încearcă, parcă, să o ajute. Alţi doi câini fug şi latră după maşină, ca şi cum ar fi vrut să-şi strige revolta. Contactat de reporterii Observator, militarul a negat totul.

"Chiar nu am intenţionat lucrul ăsta, sunt iubitor de animale. Pur şi simplu nu am văzut-o. A fost o greşeală. Nu am simţit absolut nimic.", mărturişeşte bărbatul.

Bărbatul: Avem strada...e plină de gropi, de pietre.

Reporter: Aţi presupus că e o groapă?

Bărbatul: Da

Nu doar imaginile îl contrazic, ci şi vecinii.

"Eram în curte. Am văzut că a trecut o maşină şi am auzit un chelălăit de căţel. Mi-am întors privirea, a trecut cu ambele roţi peste acest căţel.", precizează o vecină.

Căţeluşa era foarte jucăușă, chiar nu se pune problema că reprezenta un pericol pentru nimeni. Sunt vecini care au mai fost revoltaţi de prezenţa câinilor în număr mare şi au ameninţat în diverse forme că le vor face rău.

Căţeluşa ucisă are un frate. Cei doi au fost aduşi în comunitate de un localnic, care i-a găsit, abandonaţi, pe un câmp. Nu toţi i-ar fi îndrăgit însă.

Câinele era un pui, de aproape un an. Oamenii din zona, care aveau grija de el, spun ca era liniștit si inofensiv. Individul care a trecut cu masina peste el, ar fi amenintat, de mai multe ori, ca vrea să scape de câinii de pe strada.

Cruzimile faţă de animale se pedepsesc cu până la 7 ani de închisoare, iar din 2017, când prima persoana a fost condamnata pentru aşa ceva, justiţia acordă mai multă atenţie acestor cazuri. Au fost mii de anchete, la capătul căror sute de persoane au ajuns după gratii. La începutul acestui an, un bărbat din Bihor a fost condamnat la 3 ani de detenţie pentru că a omorât câinele vecinului său.

Denisa Dicu

