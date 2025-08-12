Antena Meniu Search
În zilele călduroase, tentaţia unei beri reci este mare, iar pentru şoferi varianta fără alcool e singura posibilă. Atenţie însă! Un studiu recent care analizează etichetele arată că berea fără alcool ascunde, de fapt, mai multe riscuri pentru sănătate.

de Clara Mihociu

la 12.08.2025 , 12:48

După ce au fost verificate etichetele a 32 de beri fără alcool, cu şi fără aromă, s-au descoperit 16 grame de zahăr, 6 aditivi alimentari şi 44 de carorii pentru 100 ml din această băutură.

Aşadar, unele dintre ele nu sunt neapărat bune pentru sănătate. Există şi beri care au conţinut mai mic de zahăr sau mai puţine E-uri, dar cele mai multe au cel puţin 6 aditivi alimentari în compoziţie.

Dacă vorbim despre zahăr, între 8 şi 16 grame se găsesc în aceste băuturi populare. Cele cu aromă au mai mult zahăr. 

