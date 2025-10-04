Antena Meniu Search
Intervenție CBRN în Argeş, după ce o mașină a lovit o conductă de gaze

Un autoturism a părăsit partea carosabilă și a lovit o conductă de gaze, sâmbătă, în comuna Bascov, zona primăriei. Pompierii și un echipaj specializat CBRN au intervenit de urgență pentru prevenirea unui posibil pericol de explozie.

de Redactia Observator

la 04.10.2025 , 13:22
Un accident rutier s-a produs sâmbătă în comuna Bascov, în zona primăriei. Potrivit primelor informații, un autovehicul a părăsit partea carosabilă și a lovit o conductă de gaze, transmite ISU Argeș, conform MEDIAFAX.

Echipaj CBRN chemat la intervenție

La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Pitești cu o autospecială de stingere și un echipaj CBRN (intervenție în caz de pericol chimic, biologic, radiologic sau nuclear).

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și pentru eliminarea oricărui risc de explozie.

În urma evenimentului nu au fost înregistrate victime. Echipele de intervenție rămân în zonă până la remedierea completă a defecțiunii și înlăturarea oricărui pericol.

