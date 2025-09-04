Zeci de agenţi din sediul Poliţiei Capitalei se plâng că au fost muşcaţi de ploşniţe. Unii dintre ei au ajuns la urgenţe. Sindicatul Europol a reclamat că spaţiile centrelor de reţinere şi arestare preventivă din Capitalei sunt pline de insecte.

Invazie de ploşniţe la Poliţia Capitalei. Mai mulţi agenţi ar fi ajuns la urgenţe din cauza muşcăturilor - Facebook/Sindicatul Europol

Sindicatul Europol susţine că zeci de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) sunt obligaţi să muncească în condiţii greu de imaginat. Spaţiile centrelor de reţinere şi arestare preventivă din Poliţia Capitalei sunt pline de ploşniţe. Poliţiştii reclamă muşcături, mizerie şi lipsa unor măsuri elementare de igienă.

"Imaginile nu mai lasă loc de scuze: ploşniţele au infestat spaţiile de lucru şi de detenţie, acolo unde poliţiştii îşi fac datoria 12 ore pe zi", se arată într-o postare pe Facebook a Sindicatului Europol.

"În loc să beneficieze de respect şi protecţie, poliţiştii ajung să lucreze în condiţii mai mizere, fiind victime ale indiferenţei şi incompetenţei celor care trebuiau să asigure contracte de dezinsecţie", se mai arată în postarea Sindicatului Europol.

Peste 10 poliţişti ar fi ajuns la urgenţe, cu corpul plin de mușcături. Potrivit sindicaliştilor, mulţi agenţi se dezbracă de hainele cu care au venit de acasă şi le lasă în afara sediului, pe unităţile de aer condiţionat, pentru a nu-şi infesta familiile. Unii şi-au aruncat mobila şi covoarele, iar alţii au fost obligaţi să-şi schimbe chiria din cauza infestării.

Peste 40% dintre angajaţi declară că vor să plece din aceste structuri pentru a scăpa de coşmar.

"Cerem public măsuri urgente şi responsabilitate din partea celor care conduc Poliţia Capitalei şi Ministerul Afacerilor Interne. La acest moment am sesizat Direcţia de Sănătate Publică şi Avocatul Poporului pentru a dispune încetarea activităţii în aceste spaţii", se mai arată în postarea Sindicatului Europol.

Reacţia Poliţiei Capitalei

Poliţia Capitalei anunţă că are un acord-cadru activ pentru servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, iar acţiunile au loc periodic, dar şi de câte ori este necesar. Cu toate acestea, inspectele pot fi reintroduse în sedii şi centrele de arest de către obiectele personale ale celor custodiaţi, potrivit News.ro.

"Poliţia Capitalei tratează cu maximă seriozitate orice aspect ce ţine de sănătatea şi siguranţa poliţiştilor, precum şi de condiţiile oferite persoanelor aflate în custodia instituţiei. Până în anul 2026, este în vigoare un acord-cadru privind servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, aplicabil tuturor centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi tuturor sediilor de poliţie din subordine. În baza acestuia, acţiunile sunt efectuate trimestrial, precum şi suplimentar, în funcţie de necesităţi sau sesizări punctuale (...) Deşi acţiunile de dezinsecţie sunt realizate periodic, există posibilitatea reintroducerii unor insecte, precum ploşniţele, din exterior, prin intermediul obiectelor personale, hainelor sau bagajelor celor aduşi în arest”, au transmis oficialii Poliţiei Capitalei.

Instituţia afirmă că această situaţie poate apărea în spaţii de tranzit închise, iar Poliţia Capitalei intervine de fiecare dată când sunt semnalate astfel de cazuri, cu tratamente repetate şi măsuri de igienizare suplimentare, pentru menţinerea unui mediu cât mai sigur şi salubru.

