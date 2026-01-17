Hotelierii de pe litoral vor cu orice preţ să îi ademenească pe turişti şi în afara sezonului estival. Mai ales că mulţi au investit bani în centrele SPA şi în zonele de relaxare. Unii au apelat chiar şi la designeri pentru un rezultat spectaculos. Şi vă spunem doar atât: în plin sezon de iarnă aţi putea chiar să faceţi plajă. Haideţi să vedem cum arată acum hotelurile care se întrec în lucrări de modernizare.

Centrele SPA au devenit principalul atu al hotelurilor care vor să funcționeze și în afara sezonului estival. Şi cum modernizarea şi diversificarea serviciilor turistice costă, hotelierii s-au adaptat. În ultimii ani, au investit sute de mii de euro, fie din bugetul propriu, fie din fonduri europene.

Această piscină exista şi înainte, însă, era neacoperită. S-au făcut investiţii aici de peste 300 de mii de euro. Piscina a fost acoperită, apa are 30 de grade Celsius, în plus, turiştii beneficiază la acest hotel şi de o saună nouă.

"Cu siguranţă, datorită piscinei, numărul nostru de clienţi a crescut considerabil şi bineînteles că ne dorim să creştem şi mai mult, mai ales acum în extrasezon când nici nu prea ai ce sa faci în Constanţa. Cred că este o facilitate foarte bună", a declarat Bianca Miclăuș - manager hotel Constanța.

Investiţii de sute de mii de euro

În Mamaia, hotelierii speră să dea lovitura şi în extrasezon. Un designer a fost chemat special pentru a transforma total zona SPA.

"Ne-am gândit mai mult în glumă mai mult în serios să oferim o soluţie de plajă şi iarna. Este o piscină interioară, dar natura este adusă în interior, stilul este industrial ecobrutalist in care avem foarte mult beton expus, multe materiale naturale", a declarat Nicu Ivănescu - manager hotel Mamaia.

Cei din Eforie Nord se laudă deja cu construirea unui bazin inedit, chiar unic în Europa.

"Este unic pentru ca dispune de 16 zone de masaj acval si subacval, dispune si de trei saune, saline cu sare de himalaya, deci pachetul complet", a declarat Alexandra Bedregeanu - șef recepție hotel Eforie Nord.

"Hotelierii de pe litoral invetesc în continuare. Se caută într-adevar soluţii pentru ca sezonul să fie mai lung, sunt hoteluri care îşi doresc să rămână deschise tot timpul anului", a declarat Aurelian Marin - președinte ANAT.

Pe litoralul românesc sunt deschise aproximativ 40 de hoteluri pe timpul iernii.

