O localitate din Maramureş e dovada vie a faptului că omul sfinţeşte locul. Şi nu orice om, ci însuşi preotul satului. Pentru ca localitatea să fie una înfloritoare şi ca pământul să rodească, a decis să fie el exemplu pentru comunitate şi să se facă fermier. Şi-a făcut o crescătorie de prepelițe şi i-a inspirat şi pe săteni să cultive singuri orice au nevoie în gospodărie.

La aproximativ 18 kilometri de Baia Mare, în satul Bontăieni, Ionuț, un tânăr preot, a adunat în jurul său o mică comunitate de suflete. A ajuns preot în localitate în urma cu șase ani și de atunci i-a determinat pe localnici, prin sfaturi, să devină mai harnici şi să valorifice tot ce lucrează pe terenurile agricole. Astfel, a devenit o sursă de inspirație pentru toţi.

"Părintele de la noi e o inspiraţie. Ceea ce face el pe lângă gospodăria lui, îşi curăţă terenul, ne curăţăm şi noi terenurile agricole, le cosim, ne valorificăm produsele", spune un localnic. "E o gură de aer proaspăt, e tânăr, e inspiraţie pentru noi. A realizat destul de multe de când a venit dânsul la noi în parorhie", zice un altul.

Ionuț și-a dat seama de copil că are chemare spre hainele preoțești. A intrat la seminar cu cea mai mare notă din județul Maramureș și Satu Mare, iar într-o zi visul i s-a îndeplinit. "Nu ştiam când sau dacă o să fiu preot, dar cred că această dorinţă mi-a fost îndeplinită de Dumnezeu. A apărut acest gând după căsătorie", spune Ionuţ Boer, preot.

Articolul continuă după reclamă

"Îl cunosc de când era micuţ, micuţ de tot. În fiecare duminică mergea la biserică, s-a pregătit chiar de micuţ. Acasă era foarte harnic, îi plăcea să ajute în gospodărie, aveau multe animale, îi plăcea coasa, cosea", povesteşte un localnic.

Dar nu a uitat de valorile satului tradițional. Acasă, la Copalnic Mănăștur, dovedește cât de harnic este. În urmă cu câteva luni s-a decis să pună bazele unei microferme de prepelițe. A început cu 50 de păsări, iar astăzi are 160. "Ouăle de prepeliţă sunt benefice, conţinând foarte multe minerale şi vitamine, de aceea le recomandăm tuturor să încerce", arată Ionuţ Boer, preot.

Un cofrag cu ouă de prepeliță se comercializează cu 12 lei şi datorită numeroaselor beneficii pe care le au, se spune că sunt medicament universal.

Simona Vasiac Like Vin din colțul de țară unde se agață harta în cui. Fiecare om care pășește în acest loc își retrăiește copilăria și asta încerc să arăt dincolo de ecran. ➜

Întrebarea zilei Factura la energie electrică a crescut cu mult faţă de cea precedentă expirării plafonării? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰