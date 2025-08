Ionuţ, un jandarm român, erou în concediul din Spania. A prins un fugar pe aeroportul din Barcelona

Plutonierul adjutant șef Ionuț Boicu este jandarm în cadrul Detașamentului Mobil și se afla miercuri în aeroportul El Prat din Barcelona, așteptând îmbarcarea.

Atunci el a observat cum trei bărbați au încercat să fugă din custodia poliției.

"Așteptam să predăm bagajul în aeroportul El Prat din Barcelona, când am observat că poliția locală legitima trei bărbați. Într-un moment de neatenție, aceștia au încercat să fugă în direcții diferite. Am intervenit imediat, am reușit să îl prind pe unul dintre ei, l-am imobilizat și am solicitat sprijinul unei polițiste aflate în zonă, pe care am ajutat-o ulterior la încătușare", a declarat Ionuț Boicu.

Intervenția jandarmului român, aflat în timpul liber, a dus la prinderea unui fugar și la menținerea ordinii publice.

