Tragedie într-o familie din judeţul Vaslui. Un băiat de 11 ani a murit, iar surorile sale, de 14 și 16 ani, dar şi mama lor au ajuns de urgenţă la spital, cu greţuri şi vărsături. Deocamdată nu se ştie cu ce s-au intoxicat cei patru. Sunt mai multe ipoteze verificate. Familia a mâncat crenvurşti dimineaţă, iar acum se iau probe din gospodărie.

Potrivit informațiilor preliminare, familia ar fi consumat, în cursul zilei de luni, crenvurști cumpărați dintr-un magazin din sat. La 4-5 ore după masă, celor patru li s-a făcut rău. Autoritățile au găsit în frigider crenvurști aflați în termenul de valabilitate, care au fost ridicați pentru analize de laborator.

De asemenea, anchetatorii iau în calcul și alte piste, printre care o dezinsecție făcută în gospodărie la păsările de curte. În plus, rudele au spus că cei intoxicați ar fi consumat și iaurt.

Potrivit IPJ Vaslui, apelul la 112 a fost făcut marți dimineață, la ora 04:35, de către un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Medicii l-au găsit pe copilul de 11 ani inconștient, iar în ciuda manevrelor de resuscitare, acesta nu a mai putut fi salvat.

Mama și cele două surori au fost transportate la Spitalul Municipal de Urgență Bârlad.

Prefectul: "Starea fetelor și a mamei este stabilă"

Prefectul județului Vaslui a declarat că fata de 16 ani este cea mai afectată, în timp ce mama și celelalte două minore sunt deshidratate, dar se află în stare stabilă hemodinamic.

"Chiar dacă starea celor trei persoane este stabilă, pentru investigații mai amănunțite, dar și din cauza evoluției fulminante a stării copilului decedat, împreună cu secretarul de stat Raed Arafat am decis transferul pacienților la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași", a precizat prefectul.

Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui a anunțat că a deschis o anchetă pentru a stabili exact împrejurările în care s-a produs tragedia și pentru a dispune măsurile legale.

