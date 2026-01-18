Zeynep Sonmez și-a câștigat un loc în inimile fanilor, precum și în runda a doua de la Australian Open, duminică, după ce jucătoarea turcă s-a grăbit să ajute o fată de mingi care leșinase în căldura chinuitoare de la Melbourne.

O jucătoare de tenis din Turcia a devenit favorita publicului la Melbourne după un gest devenit viral - Profimedia

Numărul 112 mondial era angajată într-o luptă cu Ekaterina Alexandrova, cap de serie numărul 11, și aștepta să primească serviciul în setul al doilea, când fata, care era poziționată lângă arbitrul de scaun, s-a clătinat brusc și a căzut pe spate.

Fata s-a ridicat, dar s-a împiedicat din nou câteva momente mai târziu, determinând-o pe Sonmez, în vârstă de 23 de ani, să oprească jocul și să alerge spre ea, relatează Reuters.

În timp ce publicul aplauda, ​​Sonmez a pus brațul fetei peste umărul ei și a condus-o spre un loc, astfel încât personalul medical să-i poată oferi tratament.

"Se chinuia foarte tare. A spus că este bine, dar era evident că nu este bine", a declarat Sonmez pentru BBC.

"Așa că m-am dus să o iau și i-am spus -stai jos și bea ceva, nu ești bine-. În timp ce mergeam, a leșinat, așa că, din fericire, am apucat-o. Tremura foarte tare. Întotdeauna spun că este mai important să fii o ființă umană bună decât o jucătoare bună de tenis. A fost doar instinctul meu să o ajut și toată lumea ar face la fel. Mă bucur că am putut să o ajut", a declarat Sonmez.

Organizatorii au spus că fata a fost dusă acasă după tratament.

Sonmez a pierdut setul al doilea, dar a reușit să obțină o victorie cu 7-5, 4-6, 6-4 și să devină prima femeie din Turcia care ajunge în runda a doua a turneului de Grand Slam de la Melbourne Park.

Victoria ei vine după un sezon din 2025 în care a ajuns în runda a treia la Wimbledon, marcând cel mai bun rezultat la un turneu de Grand Slam din era profesionistă pentru o femeie din Turcia.

De asemenea, a ajuns în runda a doua a US Open.

