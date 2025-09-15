Antena Meniu Search
Isteria globală provocată de păpuşile Labubu a adus cu sine un alt fenomen răspândit în toată lumea şi de data aceasta şi foarte periculos. Jucăriile contrafăcute se vând peste tot - în portbagaje, în pieţe, cu sacii, din China până în SUA şi mai nou, şi la noi, în România. 

Lafufu au fost botezate replicile de copii şi chiar şi de părinţi - sunt la modă, sunt şi mult mai ieftine - unele costă cât o cutie de ciocolată, dar mare atenţie să nu plătiţi un alt preţ, mult mai mare.

Preţul mult prea mic ar trebui să fie primul semnal de alarmă. O păpuşă originală Labubu ajunge să coste 2.500 de lei. Versiunile false, de o sută de ori mai puţin. În plus, nu au niciun element de verificare. Totuşi, depozitele din România s-au umplut de astfel de falsuri, semn că cererea e foarte mare. Lafufu e termenul folosit pentru jucăriile contrafăcute.

Replicile Lafufu au devenit un fenomen global extrem de periculos. Ceea ce pare o jucărie nevinovată, ascunde de fapt riscuri foarte mari pentru copii. În SUA, dar şi în Europa, mai multe familii au descoperit nu doar că s-au deteriorat rapid, dar s-au şi dezmbembrat în bucăţi mici.

Problema e că, în România, nici nu avem cum să verificăm autenticitatea şi pericolul unor astfel de produse.

Deşi cele mai multe falsuri pot fi recunoscute cu ochiul liber, există şi modele care imită aproape perfect originalul şi se vând la acelaşi preţ.

Alternative mai sigure apar în colecțiile inspirate de conceptul Labubu care nu încearcă să fure şi identitatea.

Anual, importăm jucării de sute de milioane de euro. În tot acest timp, fake-urile chinezeşti câștigă teren şi pun presiune atât pe economie, cât și pe siguranța consumatorilor.

