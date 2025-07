El este Iulian Tănase, criminalul de 64 de ani care a şocat din spatele gratiilor. Bărbatul a fost închis anul trecut într-un penitenciar din Buzău pentru o dublă crimă. Îşi omorâse atunci cel mai bun prieten și pe mama acestuia. Acum, în speranţa că va primi o pedeapsă mai blândă, a făcut o mărturisire la care nimeni nu se aştepta - o a treia crimă. A detaliat totul în negru pe alb, într-o scrisoare pe care a trimis-o autorităţilor.

Crimă mărturisită după 20 de ani. Rămăşiţele cadavrului, găsite sub un nuc

Victima - Victoria, o femeie de 41 de ani din localitatea Ograda, județul Ialomița.

Vezi și

"Se zvonea lipsa dânsei, dar nu s-a ştiut sigur ce s-a întâmplat. Dacă a fost ceva, a fost ceva pe ascuns. Dacă a fost ceva, a fost ceva pe ascuns", a declarat vecinul femeii dispărute.

Pe doamna care a murit o cunoașteți? "Da, o cunoşteam, când eram mic, venea aici".

În rândurile scrisorii, criminalul spune că a comis fapta sub presiune, împins de o relație amoroasă interzisă. Victoria i-ar fi fost amantă la acea vreme. Femeia îi cerea insistent să-și părăsească partenera oficială. Dar bărbatul avea alte planuri. Şi, în loc de despărțire, a ales să îi ia viaţa.

Rămăşiţele cadavrului au fost descoperite sub un nuc, în curtea unde, în urmă cu mai bine de 20 de ani, locuia concubina individului. "Era mai nervos. Era foarte nervos. Îi scăpau nervii de sub control. Nu putea să se controleze, uneori", spune vecinul femeii dispărute.

"Când am venit seara acasă, cică am făcut mâncare, du-te şi mănâncă că eu am mâncat. Aducea iarbă. Eu am văzut iarbă pusă acolo. L-am văzut cam vesel, zic, cred că a băut ceva", povesteşte concubina criminalului.

Cu puţin timp înainte să-și găsească sfârșitul, Victoria a dat un ultim semn de viață şi şi-a sunat o rudă apropiată. "Am primit un telefon precum că se simte foarte rău, plângea destul de tare. Are dureri de cap şi m-a rugat să o trimit pe mama mea la ea acasă. A mers acolo, la ea, la locuinţă. Când a ajuns acolo, absolut totul încuiat", a declarat nepotul femeii ucise.

Rudele Victoriei neagă orice legătură pe care femeia ar fi avut-o cu asasinul

Avea să fie ultima oară când Victoria vorbeşte cu cineva. Nimeni nu a mai reuşit să o contacteze după. Totuşi, acum, la două decenii de la tragedie, rudele Victoriei neagă orice legătură pe care femeia ar fi avut-o cu bărbatul care i-a devenit călău. Spun, în schimb, că bărbatul a construit întreaga poveste, ca să-şi justifice fapta. Tot rudele femeii spun că individul ar fi stat doar doi ani în Ialomiţa, iar apoi s-ar fi întors în Buzău, oraşul natal.

"La vremea respectivă, mătuşa era angajată ca membru la C.A.R. Avea o relaţie de amiciție, de prietenie atât cu el, mai puţin, dar mai mult cu ea se cunoştea, cu concubina de la vremea respectivă. Mătuşa, la vremea respectivă, vorbea cu altcineva", spune nepotul femeii ucise.

Bărbatul este acum cercetat şi pentru a treia crimă. Şi, în ciuda dorinţei sale, de a-şi reduce pedeapsa, ar putea să primească ani în plus de închisoare.

Ana Maria Munteanu Like Cred cu fermitate că jurnalismul de calitate ar trebui să fie de neclintit. Pentru asta fac tot ce îmi stă în putință să scot la iveală adevărul din orice “poveste”. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să călătoriţi cu taxi sau cu aplicaţii de ridesharing? Taxi Ridesharing

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰