A furat din două cutii ale milei aflate într-o mănăstire din comuna Bucea, județul Cluj, dar a vrut să se asigure și că nu va fi prins. Așa că a luat și suportul pe care erau stocate imaginile filmate de camerele de supraveghere ale mănăstirii.

Hoțul a vrut să își rotunjească veniturile din donațiile oferite de credincioși lăcașului de cult. Furtul a fost descoperit de unul dintre călugării mănăstirii care a văzut lacătele rupte de la două cutii ale milei. Toți banii din ele dispăruseră.

Cei de la mănăstire s-au gândit că hoțul va fi prins pentru că biserica este supravegheată video. Individul a furat însă și dispozitivul care stochează imaginile.

Polițiștii au reușit în cele din urmă să dea de urma hoțului. Este vorba de un tânăr de 34 de ani din județul Iași. A fost prins în gara din Cluj-Napoca, în timp ce căuta o variantă de transport către Iași. Acesta cheltuise o parte din suma furată.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. A fost dus apoi în fața unui judecător care l-a arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile.

Alex Prunean

