Jandarm din Bucureşti, acuzat de viol de o adolescentă de 16 ani. Fata venise în casa lui pentru o petrecere

Un jandarm din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București este acuzat de viol. O adolescentă de 16 ani a depus plângere la poliție. Fapta ar fi avut loc în această dimineaţă, iar Parchetul Militar a deschis deja o anchetă în acest caz.

Jandarmul se află în continuare la audiere aici, la Parchetul Militar și urmează să vedem ce va decide procurorul de caz, dacă va fi reținut sau dacă va fi cercetat în libertate. Cazul a fost semnalat în această dimineață, în jurul orei 3.

De la petrecere, la viol

Un apel la 112 anunța că într-un apartament din Bucureștii Noi ar fi avut loc un viol. Polițiștii au început cercetările și au stabilit că victima este o adolescentă de 16 ani, iar presupusul agresor un jandarm în vârstă de 27 de ani. Anchetatorii au stabilit că fata a ajuns în apartamentul jandarmului la o petrecere împreună cu doi veri de-ai acestuia, iar după ce ar fi consumat alcool, aceasta ar fi fost agresată sexual.

Bărbatul este cadru militar al Jandarmeriei Capitalei din 2018, cu grad de sergent major și, potrivit instituției, la ultimul control psihologic, acesta a fost declarat apt. Parchetul Militar a deschis un dosar penal și, în paralel, conducerea Jandarmeriei a declanșat o anchetă internă.

