Jandarmul acuzat că ar fi violat o fată de 16 ani în casa sa, la o petrecere, a fost eliberat din arest

Jandarmul de 27 de ani din Capitală acuzat de viol a fost eliberat noaptea trecută după mai multe ore de audieri la Parchetul Militar. La ieşire, avocații au confirmat că bărbatul nu a primit nicio măsură preventivă. Scandalul a început ieri, după ce o adolescentă de 16 ani a sunat la 112.

04.01.2026 , 13:40
Jandarmul a fost audiat timp de mai multe ore ieri la parchetul militar, iar în fața anchetatorilor a recunoscut fapta, însă procurorul de caz a decis să fie cercetat în libertate până când vor veni analizele de la INML. 

Cazul a ieșit la iveală ieri dimineață după ce un apel la 112 anunța că într-un apartament din București Noi ar fi avut loc un viol.

Polițiștii au început cercetările și au descoperit că victima este o tânără de 16 ani, iar presupusul agresor un jandarm de 27 de ani. Fata ar fi ajuns în apartamentul bărbatului la o petrecere și după ce ar fi consumat alcool, aceasta ar fi fost agresată sexual. 

Bărbatul este cadru militar al Jandarmeriei Capitalei din 2018, cu grad de sergent major și potrivit instituției, la ultimul control psihologic, acesta a fost declarat apt. Parchetul militar a deschis un dosar penal și, în paralel, conducerea Jandarmeriei a declanșat o anchetă internă.

