Jandarmeria Română organizează exercițiu internațional cu 500 de militari în Dâmbovița

Între 21 și 26 septembrie, Jandarmeria Română desfășoară un exercițiu de antrenament cu participare internațională la Centrul de Perfecționare a Cadrelor Jandarmi Ochiuri, județul Dâmbovița, la care iau parte reprezentanți din 15 țări, 5 organizații de securitate și peste 500 de militari, informează Mediafax.

Jandarmeria Română organizează între 21-26 septembrie un exercițiu de antrenament cu participare internațională la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri, județul Dâmbovița.

La exercițiu participă reprezentanți din 15 țări, 5 organizații internaționale de securitate și peste 500 de militari români și străini.

Scopul exerciţiului militar

Articolul continuă după reclamă

Scopul este consolidarea cooperării internaționale în domeniul securității și perfecționarea capacității de intervenție a forțelor de ordine.

În perioada menționată se vor desfășura simulări tactice și scenarii specifice unor intervenții în situații de criză. Acestea pot implica deplasări de trupe, utilizarea echipamentelor speciale și prezența sporită a forțelor de ordine în zonă.

Jandarmeria face apel la populație să nu intre în panică, precizând că toate activitățile sunt planificate și controlate, fără să existe vreun pericol real pentru cetățeni. Exercițiul face parte din pregătirea de rutină a forțelor de ordine.

Populația din zonă poate observa o activitate militară intensă, dar aceasta este programată și se desfășoară în condiții de siguranță.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit mai puţin maşina din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰