Parașuta unui militar, blocată la 1.500 m în timpul unui exercițiu la Buzău. Reacţia de moment a bărbatului

Incident la Buzău, în timpul exercițiului demonstrativ organizat cu ocazia aniversării a 75 de ani de la înființarea Batalionului 52 Operații Speciale "Băneasa-Otopeni". Un militar a fost nevoit să renunțe la parașuta principală și să aterizeze cu cea de rezervă, după o defecțiune apărută în timpul saltului. Din fericire, parașutistul a aterizat în siguranță, iar incidentul nu s-a soldat cu victime.

de Redactia Observator

la 31.10.2025 , 17:09
Cei cinci militari, proveniţi din unităţi din Buzău şi Vlădeni, au sărit dintr-un elicopter de la 1.500 de metri altitudine, cu scopul de a ateriza în centrul municipiului, în mijlocul mulţimii care asista la ceremonia militară şi religioasă.

Parașuta nu s-a deschis complet în timpul coborârii

În timpul coborârii, paraşuta unuia dintre militari nu s-a deschis corespunzător, iar corzile acesteia s-au încurcat, făcând imposibil controlul şi aterizarea în siguranţă.

"Într-o astfel de situaţie, procedura este clară: se larghează paraşuta principală şi se acţionează rezerva. Militarul a reacţionat exact cum trebuie, într-un interval de doar câteva secunde", a explicat un fost paraşutist militar.

Conform imaginilor surprinse la faţa locului, paraşuta principală s-a deschis parţial, dar nu a putut fi stabilizată. Paraşutistul a eliberat sistemul principal şi a deschis paraşuta de rezervă, reuşind să aterizeze fără nicio problemă.

Reacția de moment a paraşutistului

"Rezerva este complet independentă de sistemul principal. Este concepută să se deschidă rapid şi sigur chiar şi la altitudini mai joase. Aceste manevre fac parte din antrenamentul standard al oricărui paraşutist profesionist", a mai spus paraşutistul.

Organizatorii exerciţiului au confirmat incidentul, precizând că nu a existat niciun risc major şi că militarul a acţionat perfect conform pregătirii şi procedurilor de siguranţă.

"A fost un incident minor la paraşutare, iar militarul a aterizat cu paraşuta de rezervă. Aterizarea s-a făcut în siguranţă, fără probleme. Se întâmplă destul de frecvent ca, din motive tehnice, să fie folosită rezerva. Nu a fost niciun moment de panică", a declarat lt. col. Alexandru Ivanov, ofiţer de informare şi relaţii publice al Forţelor pentru Operaţii Speciale Târgu Mureş, pentru ŞansaNews.ro.

