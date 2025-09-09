Jandarmii care l-au adus la Bucureşti pe spionul moldovean, implicaţi într-un accident. Duba, făcută praf

Echipajul care l-a transportat la București pe bărbatul acuzat de trădare și spionaj în favoarea Belarusului a fost implicat într-un accident rutier, pe drumul de întoarcere.

Echipajul de jandarmi care l-a transportat de la Timișoara la București pe bărbatul acuzat că ar fi vândut informații sensibile către Belarus a fost implicat într-un accident rutier, pe drumul de întoarcere spre vestul țării.

Incidentul a avut loc după ora 20, pe un drum din localitatea Coșava, județul Timiș. Din primele informații, autospeciala jandarmilor ar fi fost lovită de un TIR.

Surse din Ministerul de Interne confirmă că nimeni nu a fost rănit grav, în rândul forțelor de ordine. Autospeciala Jandarmeriei Timiș ar fi fost, însă, serios avariată în urma impactului.

Articolul continuă după reclamă

Jandarmii se întorceau acasă, după ce au încheiat misiunea de a-l aduce la București pe Alexandru Bălan, suspectul reținut de DIICOT sub acuzația de trădare. Surse din anchetă spun că acesta făcea parte dintr-o amplă reţea care acţiona în toată Europa şi trimitea date militare spre KGB-ul din Belarus, aliata declarată a Federaţiei Ruse.

Suspectul, fost șef al spionajului în Republica Moldova, a fost reținut ieri, pe Aeroportul din Timișoara.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰